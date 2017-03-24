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بوغلاب: شكون كلّفهم المواطنين في الجم باش ينوبوا الذات الإلهيَّة ويسهروا على الأخلاق

Vendredi 24 Mars 2017
بــاب نــات - انتقد محمد بوغلاب كرونيكور برنامج 7/24 الذي يبث على قناة الحوار التونسي اليوم الجمعة 24 مارس قرار اغلاق نقطة لبيع الخمر بمنطقة الجم بعد تظاهر المواطنين.
وقال محمد بوغلاب " شكون كلّفهم بش ينوبوا الذات الإلهيَّة ويسهروا على الأخلاق", مضيفا " لسنا شعب الأطهار ويزّينا بلا نفاق".
وتابع محمد بوغلاب " العرب المسلمون أكثر من تغنوا بالخمر".

وكانت الوحدات الأمنية بالجم من ولاية المهدية شرعت في تنفيذ قرار صادر، يوم الخميس، عن الإدارة العامة للتراتيب بوزارة الداخلية والذي يقضي بغلق نقطة لبيع وتوزيع المشروبات الكحولية وسط مدينة الجم وذلك إثر الاحتجاجات التي نفذها أهالي المنطقة على خلفية إعادة فتح هذه النقطة نهاية الاسبوع المنقضي للمرة الثانية .

يذكر ان وزارة التجارة كانت قد أصدرت، خلال شهر فيفري 2016، قرارا يقضي بغلق نقطة بيع المشروبات الكحولية الواقعة بمدينة الجم، بعد احتجاج أهالي الجهة الذين اعتبروا أن هذا المشروع لا يخدم التنمية في منطقتهم الا أنها عادت للعمل في شهر أوت من نفس السنة ما كان سببا في اندلاع احتجاجات عارمة بالمنطقة تم على إثرها غلق نقطة بيع الخمرالمشار إليها آنفا لتعود وتُفتح مرة أخرى في نهاية الاسبوع المنقضي.





Publié le:2017-03-24 22:55:01

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3 de 3 commentaires pour l'article 140399

Raisonnable  (Saudi Arabia)  |Vendredi 24 Mars 2017 à 23h 44m |           
أحاى تعليق
"وشكون كلفك باش تنوب الشيطان وتحكي في بلاصته"

Nourammar  (United States)  |Vendredi 24 Mars 2017 à 23h 14m | Par           
وشكون كلفك باش تنوب الشيطان وتحكي في بلاصته

Jjjcc  (Jamaica)  |Vendredi 24 Mars 2017 à 23h 02m |           
Nayiki ya madrasati...



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