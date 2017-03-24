هولاند من الجناح التونسي بمعرض باريس للكتاب : على الفرنسيين أن يزوروا تونس

Vendredi 24 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 22:26:13

- قام الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بزيارة إلى الجناح التونسي المشارك في معرض باريس للكتاب.وقد تم اهداء الرئيس الفرنسي كتاب "Je suis Bardo" .واشار هولند الى أماكن كان قد زارها في متحف باردو اثناء تصفحه للكتاب وقال إن المتحف رائع جدا "لذلك يجب على الفرنسيين أن يذهبوا إلى تونس".