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هولاند من الجناح التونسي بمعرض باريس للكتاب : على الفرنسيين أن يزوروا تونس
Vendredi 24 Mars 2017
بــاب نــات
- قام الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بزيارة إلى الجناح التونسي المشارك في معرض باريس للكتاب.
وقد تم اهداء الرئيس الفرنسي كتاب "Je suis Bardo" .
واشار هولند الى أماكن كان قد زارها في متحف باردو اثناء تصفحه للكتاب وقال إن المتحف رائع جدا "لذلك يجب على الفرنسيين أن يذهبوا إلى تونس".
Publié le:2017-03-24 22:26:13
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