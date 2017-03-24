Radio Babnet Tunisie  On Air: Chikh El 3ifrit - Ta3liletlimtaher  
Politique

هولاند من الجناح التونسي بمعرض باريس للكتاب : على الفرنسيين أن يزوروا تونس

Vendredi 24 Mars 2017
بــاب نــات - قام الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بزيارة إلى الجناح التونسي المشارك في معرض باريس للكتاب.
وقد تم اهداء الرئيس الفرنسي كتاب "Je suis Bardo" .

واشار هولند الى أماكن كان قد زارها في متحف باردو اثناء تصفحه للكتاب وقال إن المتحف رائع جدا "لذلك يجب على الفرنسيين أن يذهبوا إلى تونس".






Publié le:2017-03-24 22:26:13

rtt-05b8d5fedf8ffb6a47af2dc4aa4e9f2e-2017-03-24 22:26:13
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 140395



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises

  • ()
  • Jours d'importation

  •              1 € =  DT        1$ = DT
  • Solde Compte du Trésor   ()    MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140395 1093|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires