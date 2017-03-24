نائبة عن حركة النهضة: فمّا متظاهرين في حالة سكر وطالبوا بغلق نقطة بيع الخمر بالجم

Vendredi 24 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 22:14:59

- قالت النائبة عن حركة النهضة " ليلى الوسلاتي" في حوار في قناة نسمة القضائية ان هنالك متظاهرين في حالة سكر تظاهروا طلبا لإغلاق نقطة بيع الخمور بمدينة الجم من ولاية المهدية.واضافت النائبة " اهالي الجم بمختلف انتماءاتهم رفضوا نقطة البيع في الجم".وقد عبر كرونيكور قناة نسمة عن استغرابه من تصريحات النائبة عن حركة النهضة قائلا " هذا الي مزال".وكانت الوحدات الأمنية بالجم من ولاية المهدية شرعت في تنفيذ قرار صادر، يوم الخميس، عن الإدارة العامة للتراتيب بوزارة الداخلية والذي يقضي بغلق نقطة لبيع وتوزيع المشروبات الكحولية وسط مدينة الجم وذلك إثر الاحتجاجات التي نفذها أهالي المنطقة على خلفية إعادة فتح هذه النقطة نهاية الاسبوع المنقضي للمرة الثانية .يذكر ان وزارة التجارة كانت قد أصدرت، خلال شهر فيفري 2016، قرارا يقضي بغلق نقطة بيع المشروبات الكحولية الواقعة بمدينة الجم، بعد احتجاج أهالي الجهة الذين اعتبروا أن هذا المشروع لا يخدم التنمية في منطقتهم الا أنها عادت للعمل في شهر أوت من نفس السنة ما كان سببا في اندلاع احتجاجات عارمة بالمنطقة تم على إثرها غلق نقطة بيع الخمرالمشار إليها آنفا لتعود وتُفتح مرة أخرى في نهاية الاسبوع المنقضي.