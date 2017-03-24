Radio Babnet Tunisie  On Air: Chikh El 3ifrit - Ta3liletlimtaher  
Médias

نائبة عن حركة النهضة: فمّا متظاهرين في حالة سكر وطالبوا بغلق نقطة بيع الخمر بالجم

Vendredi 24 Mars 2017
بــاب نــات - قالت النائبة عن حركة النهضة " ليلى الوسلاتي" في حوار في قناة نسمة القضائية ان هنالك متظاهرين في حالة سكر تظاهروا طلبا لإغلاق نقطة بيع الخمور بمدينة الجم من ولاية المهدية.
واضافت النائبة " اهالي الجم بمختلف انتماءاتهم رفضوا نقطة البيع في الجم".
وقد عبر كرونيكور قناة نسمة عن استغرابه من تصريحات النائبة عن حركة النهضة قائلا " هذا الي مزال".

وكانت الوحدات الأمنية بالجم من ولاية المهدية شرعت في تنفيذ قرار صادر، يوم الخميس، عن الإدارة العامة للتراتيب بوزارة الداخلية والذي يقضي بغلق نقطة لبيع وتوزيع المشروبات الكحولية وسط مدينة الجم وذلك إثر الاحتجاجات التي نفذها أهالي المنطقة على خلفية إعادة فتح هذه النقطة نهاية الاسبوع المنقضي للمرة الثانية .

يذكر ان وزارة التجارة كانت قد أصدرت، خلال شهر فيفري 2016، قرارا يقضي بغلق نقطة بيع المشروبات الكحولية الواقعة بمدينة الجم، بعد احتجاج أهالي الجهة الذين اعتبروا أن هذا المشروع لا يخدم التنمية في منطقتهم الا أنها عادت للعمل في شهر أوت من نفس السنة ما كان سببا في اندلاع احتجاجات عارمة بالمنطقة تم على إثرها غلق نقطة بيع الخمرالمشار إليها آنفا لتعود وتُفتح مرة أخرى في نهاية الاسبوع المنقضي.




Publié le:2017-03-24 22:14:59

rtt-dd35b1a822e2567ac52a02f2e2a6a1ef-2017-03-24 22:14:59
    
    
    
    
    





2 de 2 commentaires pour l'article 140394

Jjjcc  (Jamaica)  |Vendredi 24 Mars 2017 à 22h 41m |           
Nayeki ya madrasati ...

Lechef  (Tunisia)  |Vendredi 24 Mars 2017 à 22h 27m | Par           
...Et qu'est-ce qu'il y a de bizarre ? C'est un comptement sain ! Il ne veut plus boire de l'alcool et la proximité de ces locaux faciliterait le recours à ces produits !



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises

  • ()
  • Jours d'importation

  •              1 € =  DT        1$ = DT
  • Solde Compte du Trésor   ()    MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140394 4205|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires