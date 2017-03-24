الدايمي لبن غربية و العكرمي : لو كان تتكلموا توا نعرفوا شكون قتل شكري بلعيد

بــاب نــات
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تعقيبا على المناكفات و الحرب الكلامية التي دارت في الايام الاخيرة بين الازهرالعكرمي و شفيق الجراية ، قال عماد الدايمي في برنامج التاسعة مساء ان الاتهامات الخطيرة التي اطلقها الطرفين و خصوصا ما قاله العكرمي ان من يحارب الفساد يقتل بسكتة قلبية فانه لو يتكلم معز بن غربية و الازهر العكرمي فاننا سنعرف من قتل شكري بلعيد ،، فاجابه العكرمي انك كنت في السلطة و تستطيع ان تعرف الحقيقة اما بن غربية فابتسم و قال " فهمتك شنوة تقصد " .
في نفس البرنامج انتقد الجميع سقوط الخطاب السياسي .
Publié le:2017-03-24 07:09:43
Par:Abu Dhiya (Europe ) Par Mobile
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