الدايمي لبن غربية و العكرمي : لو كان تتكلموا توا نعرفوا شكون قتل شكري بلعيد

Vendredi 24 Mars 2017

بــاب نــات











Publié le:2017-03-24 07:09:43

- تعقيبا على المناكفات و الحرب الكلامية التي دارت في الايام الاخيرة بين الازهرالعكرمي و شفيق الجراية ، قال عماد الدايمي في برنامج التاسعة مساء ان الاتهامات الخطيرة التي اطلقها الطرفين و خصوصا ما قاله العكرمي ان من يحارب الفساد يقتل بسكتة قلبية فانه لو يتكلم معز بن غربية و الازهر العكرمي فاننا سنعرف من قتل شكري بلعيد ،، فاجابه العكرمي انك كنت في السلطة و تستطيع ان تعرف الحقيقة اما بن غربية فابتسم و قال " فهمتك شنوة تقصد " .في نفس البرنامج انتقد الجميع سقوط الخطاب السياسي .