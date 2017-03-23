صابر الوسلاتي: إتّفاقيّة "شدّ كلابك و نشدّ كلابي" بين كمال اللطيّف و شفيق جرّاية

وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابر وبرّة على اذاعة ي اف أم " ضرب الخنيفري بين لزهر العكرمي وشفيق الجراية", مضيفا " الاتفاقية بين شفيق الجراية وكمال اللطيف اتفاقية سياسية هايلة تنص على " كل واحد يشدّ كلابو".
وتابع صابر الوسلاتي بالقول, اتفاقية " شدّ كلابك ونشدّ كلابي" اتفاقية هايلة برشة.
يذكر أن شفيق الجراية قد صرّح لاذاعة موزاييك أنه أبرم مع كمال اللطيف اتفاقية تنص على " كل واحد يشدّ كلابو".
Publié le:2017-03-23 21:45:55
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur:Célébrer la Francophonie en Tunisie : mais à quel prix et pourquoi faire ?