صابر الوسلاتي: إتّفاقيّة "شدّ كلابك و نشدّ كلابي" بين كمال اللطيّف و شفيق جرّاية

Jeudi 23 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-23 21:45:55

- سلّط الناقد الساخر صابر الوسلاتي مساء الخميس 23 مارس الضوء على الاتهامات المتبادلة بين العضو المؤسس لحركة نداء تونس لزهر العكرمي ورجل الأعمال شفيق الجراية.وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابر وبرّة على اذاعة ي اف أم " ضرب الخنيفري بين لزهر العكرمي وشفيق الجراية", مضيفا " الاتفاقية بين شفيق الجراية وكمال اللطيف اتفاقية سياسية هايلة تنص على " كل واحد يشدّ كلابو".وتابع صابر الوسلاتي بالقول, اتفاقية " شدّ كلابك ونشدّ كلابي" اتفاقية هايلة برشة.يذكر أن شفيق الجراية قد صرّح لاذاعة موزاييك أنه أبرم مع كمال اللطيف اتفاقية تنص على " كل واحد يشدّ كلابو".