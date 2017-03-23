لطفي لعماري متحسرا: بقى عندنا حزب سياسي واحد يحكم في البلاد هي حركة النهضة... بصحّتها

Jeudi 23 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-23 14:32:50

- قال لطفي لعماري كرونيكور برنامج 7/24 الذي يبث على قناة الحوار التونسي أن اللعبة السياسية في تونس انتهت بانتصار حركة النهضة وانتهاء حركة نداء تونس حسب تعبيره.وقال لطفي العماري " اليوم انتهت اللعبة، بقى عندنا حزب سياسي واحد يحكم في البلاد حاليا وربما مستقبلا و هي حركة النهضة", مضيفا " النهضة وجدت أمامها كيانات سياسية لا تساوي شيء وربحت المعركة السياسية".وتابع لطفي العماري متحسرا " النهضة هي الحزب الذي يحكم في البلاداليوم وربما مستقبلا ... بصحّتها".وأضاف لطفي لعماري " جميع الأحزاب المتواجدة في الساحة السياسية ستتذّيل لحركة النهضة في أفضل الحالات".