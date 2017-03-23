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لطفي لعماري متحسرا: بقى عندنا حزب سياسي واحد يحكم في البلاد هي حركة النهضة... بصحّتها

Jeudi 23 Mars 2017
بــاب نــات - قال لطفي لعماري كرونيكور برنامج 7/24 الذي يبث على قناة الحوار التونسي أن اللعبة السياسية في تونس انتهت بانتصار حركة النهضة وانتهاء حركة نداء تونس حسب تعبيره.

وقال لطفي العماري " اليوم انتهت اللعبة، بقى عندنا حزب سياسي واحد يحكم في البلاد حاليا وربما مستقبلا و هي حركة النهضة", مضيفا " النهضة وجدت أمامها كيانات سياسية لا تساوي شيء وربحت المعركة السياسية".
وتابع لطفي العماري متحسرا " النهضة هي الحزب الذي يحكم في البلاد
اليوم وربما مستقبلا ... بصحّتها".
وأضاف لطفي لعماري " جميع الأحزاب المتواجدة في الساحة السياسية ستتذّيل لحركة النهضة في أفضل الحالات".




Publié le:2017-03-23 14:32:50

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1 de 1 commentaires pour l'article 140304

Bannour  (Tunisia)  |Jeudi 23 Mars 2017 à 14h 42m |           
آه آه آه آه ......وينتي شنو مقلقك ، ما تخافش بلاصتك محصنة و مضمنة . أما في الواقع إنت الّي غاضك أنّك قد ما نبحت نبحت ما جبتش حتى نتيجة يعني الّلي يسمع فيك يفهمك بالعكس و هاكا علاش نسبة المشاهدة مرتفعة باش يسمعو و يمشو عكس التيار



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