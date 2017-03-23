لطفي لعماري متحسرا: بقى عندنا حزب سياسي واحد يحكم في البلاد هي حركة النهضة... بصحّتها

وقال لطفي العماري " اليوم انتهت اللعبة، بقى عندنا حزب سياسي واحد يحكم في البلاد حاليا وربما مستقبلا و هي حركة النهضة", مضيفا " النهضة وجدت أمامها كيانات سياسية لا تساوي شيء وربحت المعركة السياسية".
وتابع لطفي العماري متحسرا " النهضة هي الحزب الذي يحكم في البلاد
اليوم وربما مستقبلا ... بصحّتها".
وأضاف لطفي لعماري " جميع الأحزاب المتواجدة في الساحة السياسية ستتذّيل لحركة النهضة في أفضل الحالات".
Publié le:2017-03-23 14:32:50
Par:Extra (Tunisia )
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