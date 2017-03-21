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البشير بالحسن تعليقا على حادثة العلم العملاق: المال العام لا يزال في تونس عرضة للاهدار ببرودة دم مقززة

Mardi 21 Mars 2017
بــاب نــات - انتقد الشيخ البشير بالحسن قيام الحكومة بصرف 300 الف دينار على " علم عملاق" لينتهي به الامر ممزقا بفعل الرياح.
وذكر البشير بالحسن بموقف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين طلب منه "اكساء الكعبة بالحرير" فقال بان بطون المسلمين اولى.
وكتب الشيخ البشير بالحسن في صفحته ما يلي:

'' فأصبح هشيما تذروه الرياح ...)
(وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
هذه نهاية آخر إنجاز في تونس المكلومة! ! علم ال300الف دينار انتهى بتمزقه و طيرانه في الهواء !!!

حسبنا الله ونعم الوكيل! !!
أذكر هنا قول عمر رضي الله عنه وأرضاه حين قيل له : جدد لنا كسوة الكعبة المشرفة و نطرزها بالذهب والفضة ! فقال رضي الله عنه : بطون المسلمين الجائعة أولى من كسوة الكعبة !! نعم هو الفرق بين الشعور بالمسؤولية وبين عدمها ، بين إستحضار العواقب وبين عدمه ، بين الرشد في التصرف وعدمه !!!
300الف دينار جياع التونسيين وفقراءهم أولى بها !! إصلاح مستشفياتهم و مدارس أبناءهم أولى بها ، إصلاح طرقاتهم أحق بها !

ان حرمة مال المسلمين كحرمة دمائهم كما جاء في الحديث (أن دماءكم و أموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) قال بن حزم رحمه الله :حرمة مال المسلم كحرمة دمه على درجة واحدة !!
وهذا المال العام لا يزال في تونس عرضة للاهدار ببرودة دم مقززة ، فأين المراقبون والمحاسبون؟؟ أين إنكار هذا المنكر العظيم ؟ ؟ ؟
يجب عرض كثير من المشاريع على لجنة من المراقبين ومنها ما ينبغي أن يخضع للاستفتاء الشعبي اذا كانوا فعلا يحترمون أنفسهم ويحترمون المواطن !! لانها باختصار ليست أموالهم الشخصية بل هو المال العام، وملك لعموم الشعب التونسي شاؤوا أم ابوا! !!
. اللهم إني قد بلغت !''


Publié le:2017-03-21 23:08:35

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