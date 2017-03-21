كرسي الصراحة: المنظمات الدولية مورطة في الفساد وصالح بن يوسف ليس ديمقراطيا

Mardi 21 Mars 2017

بــاب نــات





Credits Saraha FM





Publié le:2017-03-21 12:55:05

- في برنامج كرسي الصراحة الذي بث ظهر أمس الاحد و الذي يعده ويقدمه الاعلامي أيمن الصحراوي في إذاعة صراحة أف أم تم تعميق النقاش حول تقييم إنجازات وانتكاسات دولة الاستقلال بحضور الوزير السابق حمودة بن سلامة والباحث المؤرخ عادل القادري والكاتب والمحلل السياسي والاقتصادي عادل السمعليففي حين ركز الباحث عادل القادري على أهمية حدث الاستقلال وعلى تداخل العوامل التي أدت للاستقلال منها المسلح ومنها السلمي في ظروف إقليمية ودولية تتميز بالاضطراب وإعادة تقسيم الخرائط كما دعي الى عدم التهوين من هذا الحدث التاريخي رغم الانحياز الظاهر للمستعمر الفرنسي للشق البورقيبي والذي عجل به لإعطاء تونس الاستقلال الداخلي .وأكد الباحث في التاريخ المعاصر عادل القادري أن فرنسا حسمت الصراع ما قبل الاستقلال وما بعده لصالح شق الزعيم الحبيب بورقيبة على حساب شق الزعيم صالح بن يوسف ومن مآثر بورقيبة هو إبعاد الجيش والقوى الحاملة للسلاح عن الحياة السياسية وهذا ما ساعد في إرساء تقاليد سياسية في تونس بعيدا عن الانقلابات العسكرية .وتدخل الوزير السابق وقيادي رابطة حقوق الانسان سابقا السيد حمودة بن سلامة ليؤكد أنه على عكس ما يدعي البعض فان صالح بن يوسف كان زعيما يتمتع بشعبية كبيرة ولكنه لم يكن ديمقراطيا بل لا يختلف عن بورقيبة من ناحية حب الزعامة والنرجسية وهذا شيء طبيعي في تلك الفترة.كما أشار المحلل السياسي والاقتصادي عادل السمعلي في نفس الحصة على أن المنظمات المالية الدولية كانت على علم و دراية بفساد نظام بن علي ومع ذلك كانت تموله وتدعمه بشروط ميسرة وهذا يؤشر على أن الفساد الذي يرفع الجميع شعار محاربته هو تركيبة معقدة ومتواطئة يختلط فيه المحلي بالاقليمي بالدولي و أن تفكيك المنظومة ليس بالشيء السهل أو الهين