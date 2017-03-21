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بالفيديو: اختفاء العلم الضخم في أقل من 24 ساعة من تدشينه

Mardi 21 Mars 2017
بــاب نــات - نشر الناشط السياسي الصافي سعيد صورة للعلم العملاق الذي دشنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في ساحة العلم بالبلفيدير في ذكرى الاستقلال امس الاثنين والذي بلغت كلفته 300 الف دينار.

وظهر العلم ممزقا بسبب الرياح الشديدة التي شهدتها بعض مناطق الجمهورية حيث علق الصافي سعيد قائلا " هذا ما بقي من "300 مليون" بعد رياح الأمس.

من ناحية أخرى أظهر فيديو نشرته اذاعة شمس صباح اليوم " العمود فارغا".
وأفادت اذاعة شمس آف آم أن العلم الضخم تم إنزاله لاختباره بعد الرياح التي شهدتها البلاد اليوم وبسبب القيام بأشغال صيانة وفق ما أكده القائمون على الأشغال في ساحة العلم.
جدير بالذكر ان العلم " العملاق" قد حيك في تركيا وهو ما اثار جدلا كبيرا".





Publié le:2017-03-21 12:16:27

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6 de 6 commentaires pour l'article 140193

Nasser Boughanmi  (France)  |Mardi 21 Mars 2017 à 13h 04m |           
Ils ont payés une fortune pour ce drapeau, il doit y avoir une garantie et donc il n'ont qu'à se retourner contre le fabricant.
A moins que...

Uniret  (Tunisia)  |Mardi 21 Mars 2017 à 12h 59m |           
300000 pourraient être le salaire annuel net de pas moins de 25 cadres, dont le salaire mensuel pour chacun est de 1000 dinars.

Abdallah Arbi  (Tunisia)  |Mardi 21 Mars 2017 à 12h 52m |           
Alors que l'espace est conquis depuis de longues dates ,nous , on continue de débattre du prix et de la confection du drapeau installé à " sa7it il 3alam .....

Oassa Tia  (Tunisia)  |Mardi 21 Mars 2017 à 12h 46m |           
ههه مدة الصلاحية 24 ساعة معناها شوف قداش من مشروع تعملو 300 مليون للبطالة مشات خسارة

Hsan Mensi  (Tunisia)  |Mardi 21 Mars 2017 à 12h 31m |           
تبث الان شمس اف ام فيديو مباشر على الفايس بووك لساحة العلم الضخم معنونة الفيديو ب: وينو العلم؟؟؟


البلفدير: اختفاء العلم الضخم بعد يوم من تدشين "ساحة العلم"

تم يوم أمس الاثنين 20 مارس 2017 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ61 لعيد الاستقلال تدشين ساحة العلم في البلفدير من طرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

غير أنه وبعد يوم واحد من تدشين الساحة، اختفى العلم من مكانه.

وللإشارة فإن هذه الساحة بلغت كلفة انجازها 300 ألف دينار وقد تم حياكة العلم في تركيا.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 21 Mars 2017 à 12h 29m |           
خبر مخجل وصادم أن تتبخر 300 مليون هباءا فتربح تركيا وتبقى لنا رخامة كاذبة بلا علم



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