بالفيديو: اختفاء العلم الضخم في أقل من 24 ساعة من تدشينه

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-21 12:16:27

- نشر الناشط السياسي الصافي سعيد صورة للعلم العملاق الذي دشنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في ساحة العلم بالبلفيدير في ذكرى الاستقلال امس الاثنين والذي بلغت كلفته 300 الف دينار.وظهر العلم ممزقا بسبب الرياح الشديدة التي شهدتها بعض مناطق الجمهورية حيث علق الصافي سعيد قائلا " هذا ما بقي من "300 مليون" بعد رياح الأمس.من ناحية أخرى أظهر فيديو نشرته اذاعة شمس صباح اليوم " العمود فارغا".وأفادت اذاعة شمس آف آم أن العلم الضخم تم إنزاله لاختباره بعد الرياح التي شهدتها البلاد اليوم وبسبب القيام بأشغال صيانة وفق ما أكده القائمون على الأشغال في ساحة العلم.جدير بالذكر ان العلم " العملاق" قد حيك في تركيا وهو ما اثار جدلا كبيرا".