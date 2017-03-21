مصطفى عبد الكبير: الحكومة عجزت عن بناء نصب بدنانير يخلد ملحمة بن قردان.. وأقامت علما بأكثر من مليار

Mardi 21 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-21 07:17:29

- نشر الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير الاثنين 20 مارس تدوينة على صفحته بالفايسبوك تحدّث فيها عن عجز الحكومة عن بناء نصب لشهداء ملحمة بن قردان مقابل إقامتها ساحة العلم الذي تجاوزت كلفته المليار."التمييز الإيجابي للجهات ومزايدات الاحتفال بالمناسبات الوطنيةسقط شهداء تونس في بنقردان ودامت المعارك أكثر من اسبوعين من أجل الراية الوطنية من أجل العلم من أجل السيادة وانتصرنا علي الدواعش والفكر الظلاميفي تلك الأيام انطلق موسم الحج الي بنقردان وانطلقت الوعود وانطلقت معه خيال شباب حالم . بالتنمية والرفاه والعيش الكريم مرت الايام والشهور ودار لقمان علي حالهااخر أحلامنا نصب تذكاري يدشن بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولي ولكن حلم المهمشين همش وتلاعبت به أقدار سياسيين تفننوا في توزيع الوعود الضحك علي الذقونعجزوا علي بناء نصب بدنانير معدودةاليوم ظهرت علينا الحكومة بإقامة ساحة العلم بتونس العاصمة باكثر من مليار وكان تجهيزه في الموعدهذا معني التمييز الإيجابي للجهاتانها تونس الأخري ياحبيبي"