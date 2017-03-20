قيادي في الجبهة الشعبية: نواب الجبهة توجهوا لسوريا لمساندة نظام مجرم

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-20 22:40:50

- هاجم الأمين العام السابق لحزب البعث التونسي عثمان بالحاج عمر زيارة وفد من الحزب لدمشق ومساندة نظام بشار الأسد.وقال المتحدث لموقع " حقائق اونلاين" ان الزيارة لم تحظى باتفاق داخل الجبهة الشعبية وهي محاولة لتسويق قاتل لشعبه مثل النظام السوري.أضاف " من حيث المضمون هؤلاء النواب زاروا سوريا ليعبروا عن مساندتهم لنظام بشار الأسد وليس كما يروجون للحصول على معلومات والكشف عن من مول وساهم في تسفير الجهاديين إلى سوريا، فهذا الحديث لا يصدقه عاقل، لان مثل هذه المواضيع تناقش بين مؤسسات الدولة السورية والدولة التونسية".وقال القيادي في الجبهة على انّ نظام الأسد الذي استنجد بالروس والايرانيين وأدخل الطائفية الى سوريا لينتصر على جزء من شعبه لا يستحق المساندة، مستغربا من مساندة نواب يعارضون الرئاسة مدى الحياة ويساندون الأسد، الذي جاء للحكم بتزييف الدستور، واعتلى سدة الحكم بتأييد امريكي غربي معلن والذي يضحى اليوم بشعبه وعمار بلده من أجل الكرسي، وفق قوله.وتابع المتحدث " نحن في تونس "زواولة" والإعلام غرّر بالعديد من ابناء شعبنا وجعلنا نعتقد انّ نظام بشار الأسد نظام مقاومة ، والسياسيون أيضا ساهموا في ذلك إضافة إلى الأموال التي تضخها إيران لمنظمات المجتمع المدني والاحزاب والشخصيات السياسية لكي يزيفوا الحقائق".وتساءل بالحاج عمر "كيف يكون مقاوما من صفى المقاومة الفلسطينية في لبنان، ومن ساهم ب 20 الف جندي في العدوان على العراق تحت قيادة الامريكان... ومن يسمح لايران بانفاذ اجندتها في لبنان والعراق وفي عموم الوطن العربي".