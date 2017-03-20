Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Hakam Alina Il Hawa  
Politique

سامية عبّو: الإستقلال موش احتفال نعلّقوا فيه ''العلاّّمات ''، الإستقلال الحقيقي هو الإيمان بمعنى المواطنة

Lundi 20 Mars 2017
بــاب نــات - قالت القيادية في التيار الديمقراطي سامية عبّو في كلمة ألقتها خلال احياء حزبها للذكرى 61 للاستقلال أن الاستقلال ليس احتفالا " نعلقوا فيه ''العلاّمات ''" وذلك في اشارة للعلم الوطني الذي دشنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في ساحة العلم.
وأضافت سامية عبّو "الإستقلال الحقيقي هو الإيمان بمعنى المواطنة... الاستقلال هو محاربة الفساد والمحسوبية وتدعيم اسس المواطنة".
وتابعت سامية عبّو " لابد للتقدم بالبلاد حتى نكرس المعنى الحقيق للاستقلال".






Publié le:2017-03-20 14:04:46

rtt-c7ba22a82df0898fe723ff767cb00142-2017-03-20 14:04:46
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 140158



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13103,3

  • (16/03)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 2,43888 DT        1$ =2,29116 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/03)   1040,3 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140158 2824|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires