سامية عبّو: الإستقلال موش احتفال نعلّقوا فيه ''العلاّّمات ''، الإستقلال الحقيقي هو الإيمان بمعنى المواطنة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-20 14:04:46

- قالت القيادية في التيار الديمقراطي سامية عبّو في كلمة ألقتها خلال احياء حزبها للذكرى 61 للاستقلال أن الاستقلال ليس احتفالا " نعلقوا فيه ''العلاّمات ''" وذلك في اشارة للعلم الوطني الذي دشنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في ساحة العلم.وأضافت سامية عبّو "الإستقلال الحقيقي هو الإيمان بمعنى المواطنة... الاستقلال هو محاربة الفساد والمحسوبية وتدعيم اسس المواطنة".وتابعت سامية عبّو " لابد للتقدم بالبلاد حتى نكرس المعنى الحقيق للاستقلال".