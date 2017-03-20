سامية عبو: تحصلت على 3700 دينار من الخارج ونظام بن علي استولى عليها

بــاب نــات
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ردّت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو على صفحتها بالفايسبوك
على اتهامات عبير موسى بالحصول على اموال من الخارج فترة بن علي مشيرة بأنها فعلا تلقت مبلغا قدره 3700د كمعلوم تذاكر سفر من جمعية '' فرونت لاين'' وهي جمعية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان كانت قد استدعت محمد عبو وعائلته اثر خروجه من السجن وذلك قصد تكريمه .
وقالت سامية عبو أنها اكتشفت عند تقدمها من مركز البريد للحصول عليها سرقة المبلغ ولم تتمكن من سحبه متّهمة نظام بن علي بقرصنة الرقم السري للحوالة والاستيلاء عليها من قبل شخص استعمل هوية مزيّفة.
جدير بالذكر ان عبير موسى اتهمت سامية عبو بعدم الوطنية والحصول على اموال من منظمات خارجية.
Publié le:2017-03-20 13:08:29
Par:Devil ( )
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