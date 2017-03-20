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Politique

سامية عبو: تحصلت على 3700 دينار من الخارج ونظام بن علي استولى عليها

Lundi 20 Mars 2017
بــاب نــات - ردّت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو على صفحتها بالفايسبوك على اتهامات عبير موسى بالحصول على اموال من الخارج فترة بن علي مشيرة بأنها فعلا تلقت مبلغا قدره 3700د كمعلوم تذاكر سفر من جمعية '' فرونت لاين'' وهي جمعية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان كانت قد استدعت محمد عبو وعائلته اثر خروجه من السجن وذلك قصد تكريمه .

وقالت سامية عبو أنها اكتشفت عند تقدمها من مركز البريد للحصول عليها سرقة المبلغ ولم تتمكن من سحبه متّهمة نظام بن علي بقرصنة الرقم السري للحوالة والاستيلاء عليها من قبل شخص استعمل هوية مزيّفة.
جدير بالذكر ان عبير موسى اتهمت سامية عبو بعدم الوطنية والحصول على اموال من منظمات خارجية.




Publié le:2017-03-20 13:08:29

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4 de 4 commentaires pour l'article 140150

Hamedmeg  (Tunisia)  |Lundi 20 Mars 2017 à 14h 03m |           
يا مدام ، علاش ما اعلمتنا بها ال 3700 دينار كان بعد ما اتكلمت محامية التجمع ؟؟؟ لقد أخجلتينا بتسترك على هكذا فساد حتى و إن كان المبلغ تافها مقارنة بما يتم سرقته الآن ، استقيلي إن كنت فعلا وطنية أم أن الإستقالات تقاس بالمبالغ المنهوبة و بقيمة الرشاوي و الهبات ؟؟؟؟

Charles  (France)  |Lundi 20 Mars 2017 à 13h 46m |           
Ne cherchez plus
tous les personnes qui parles a haute voix et s 'énervent
cachent quelques choses qui le éclaboussent ou complissent
un train peut cacher un autre

Khaldi Mon  (Tunisia)  |Lundi 20 Mars 2017 à 13h 30m |           
يلعن بو هالوقت إللي خلانا نسمعو في وحدة تافهة إسمهاعبيرموسي تتجرأ على للتها !!!!ألله لاتربح كل من كان سبب في ترك هالرهوط وأمثالها إصولو وإجولو وبكل صحة رقعة

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Lundi 20 Mars 2017 à 13h 26m |           
يا اخت سامية عبو لم تصورك تكلفين نفسك بالرد على بقرة لها خر........................كلامك موزون بالذهب و سيكتبه التاريخ بما هو اغلى من ذلك ....احسن علاج للتافهين هو عدم الرد عليهم ....



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