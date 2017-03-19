صورة اليوم: الصحبي بن فرج اليدّ في اليّد مع منجي الرحوي في دمشق

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-19 23:00:29

- غادر وفد من نواب الشعب تونس باتجاه العاصمة السورية دمشق. ويضم الوفد بحسب قناة نسمة 7 نواب سيلتقون بكبار المسؤولين في سوريا لبحث العلاقات التونسية السورية والإطلاع على آخر التطورات السياسية والميدانية.عبد العزيز القطيعصام المطوسي "نداء تونس"خميس قسيلة "نداء تونس"مباركة عواينية البراهمي "الجبهة الشعبية"منجي الرحوي "الجبهة الشعبية"الصحبي بن فرج "كتلة الحرة"نورالدين المرابطي "الوطني الحر"هذا نشر القيادي في حركة مشروع تونس صحبي بن فرج صورة له صحبة النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي من دمشق عنونها ب " من دمشق ... هنا تونس".