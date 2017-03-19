Radio Babnet Tunisie  On Air: Karem Mahmoud - Lehad-Bokrah  
Médias

صورة اليوم: الصحبي بن فرج اليدّ في اليّد مع منجي الرحوي في دمشق

Dimanche 19 Mars 2017
بــاب نــات - غادر وفد من نواب الشعب تونس باتجاه العاصمة السورية دمشق. ويضم الوفد بحسب قناة نسمة 7 نواب سيلتقون بكبار المسؤولين في سوريا لبحث العلاقات التونسية السورية والإطلاع على آخر التطورات السياسية والميدانية.

وفي ما يلي قائمة النواب:
عبد العزيز القطي
عصام المطوسي "نداء تونس"
خميس قسيلة "نداء تونس"
مباركة عواينية البراهمي "الجبهة الشعبية"

منجي الرحوي "الجبهة الشعبية"
الصحبي بن فرج "كتلة الحرة"
نورالدين المرابطي "الوطني الحر"
هذا نشر القيادي في حركة مشروع تونس صحبي بن فرج صورة له صحبة النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي من دمشق عنونها ب " من دمشق ... هنا تونس".





Publié le:2017-03-19 23:00:29

rtt-bc2886af65cf746c4113d31c2445c1e0-2017-03-19 23:00:29
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 140134



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises

  • ()
  • Jours d'importation

  •              1 € =  DT        1$ = DT
  • Solde Compte du Trésor   ()    MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140134 3676|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires