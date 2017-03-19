صورة اليوم: الصحبي بن فرج اليدّ في اليّد مع منجي الرحوي في دمشق

وفي ما يلي قائمة النواب:
عبد العزيز القطي
عصام المطوسي "نداء تونس"
خميس قسيلة "نداء تونس"
مباركة عواينية البراهمي "الجبهة الشعبية"
منجي الرحوي "الجبهة الشعبية"
الصحبي بن فرج "كتلة الحرة"
نورالدين المرابطي "الوطني الحر"
هذا نشر القيادي في حركة مشروع تونس صحبي بن فرج صورة له صحبة النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي من دمشق عنونها ب " من دمشق ... هنا تونس".
Publié le:2017-03-19 23:00:29
Par:bensa (France )
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