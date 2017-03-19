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جوهر بن مبارك للطفي العماري: تلوم في سامية عبّو على فضحها للفساد في حين أنك تصمت عن فضح الفاسدين رغم وجود وثائق الادانة

Dimanche 19 Mars 2017
بــاب نــات - قال كرونيكور برنامج كلام الناس لطفي العماري أنه يستغرب وصول وثائق الفساد الى النائبة سامية عبّو دون غيرها.
وقال لطفي العماري مخاطبا سامية عبّو التي كانت ضيفة الحلقة الماضية من برنامج كلام الناس" ما نعرفش علاش ملفات الفساد و الوثائق ما توصل إلاّ ليك انت".

وفي هذا الصدد كتب أستاذ القانون الدستوري ورئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك الأحد 19 مارس تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك جاء فيها ما يلي :
" لطفي لعماري لسامية عبّو: "ما نعرفش علاش ملفات الفساد و الوثائق ما توصل إلاّ ليك انت.
ألم تعرض عليك مؤخرا أطراف مطّلعة و موثوقة وثائق رسمية تثبت فساد بائن لثلاث نوّاب من نداء تونس في علاقة بديوان الموانئ البحرية و رفضت حتّى الاطّلاع عليها أو متابعتها؟".




Publié le:2017-03-19 22:52:33

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