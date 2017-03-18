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Culture

بوغلاب : امال موسى كاذبة و ساقاضيها

Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - رد الاعلامي محمد بوغلاب على الاتهامات التي طالته من المديرة المستقيلة لمهرجان قرطاج امال موسى ، و قال في برنامج " نجوم " في راديو موزاييك الذي يقدمه الهادي زعيم ان امال موسى كاذبة و تريد تشويه سمعته كاشفا انه لم يتلقى مطلقا مبلغ 100 الف دينار من عمله في هيئة الاعلام بالمهرجان وكشف انه تلقى 10 الاف دينار عن عمله من فيفري الى ديسمبر 2016 ..

و قال ان امال موسى قبضت 360 دينارا وصولات بنزين شهريا من جانفي الى مارس ..و اضاف انه قدم قضية ضدها كما قال انها لاتريد التعامل مع موزاييك و هادي زعيم عند اشرافها على المهرجان .




Publié le:2017-03-18 18:06:08

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