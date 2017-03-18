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Politique

بولبابه سالم : النداء ماكينة انتخابية و ليس حزبا

Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - اعتبر الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم ان التسريبات و الفضائح الاخيرة التي طالت نداء تونس ضربت الحزب في العمق خاصة انها كانت معركة داخلية مثل الاتهامات الاخيرة التي وجهها الازهرالعكرمي لرئيس الكتلة سفيان طوبال، و اضاف خلال استضافته في برنامج Club Media الذي تقدمه الاعلامية ندى منصور على أمواج اذاعة Express FM ان حملة الانتدابات و التعزيزات الاخيرة التي شهدها كانت محاولة من حافظ قايد السبسي لتلميع نداء تونس .

و بين بولبابه سالم ان النداء هو ماكينة انتخابية و لم يتحول الى حزب مادام لم ينجز مؤتمره و بلا هياكل و مؤسسات منتخبة و منظمة مما يجعل القرارات داخله مزاجية و خاضعة للوبيات المال و مراكز النفوذ .



Publié le:2017-03-18 18:03:00

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