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سامية عبو: نائب اشترى عقار ب300 مليون وسيارة مرسيدس في حين دخل البرلمان بسيارة 205 قديمة
Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات
- قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في حوار في إذاعة " ifm " ان هنالك نائب في البرلمان متورط في الفساد حتى النخاع.
واضافت سامية عبو " هذا النائب اشترى عقار ب300 مليون وسيارة مرسيدس في حين دخل البرلمان بسيارة قديمة.
وتابعت سامية عبو " ساكشف اسم هذا النائب الفاسد اذا رفضت النيابة العمومية فتح تحقيق ضده.
Publié le:2017-03-18 13:35:31
rtt-231350efbc9a36e856224aa2ece9fe72-2017-03-18 13:35:31
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