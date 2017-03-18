سامية عبو: نائب اشترى عقار ب300 مليون وسيارة مرسيدس في حين دخل البرلمان بسيارة 205 قديمة

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بــاب نــات









Publié le:2017-03-18 13:35:31

- قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في حوار في إذاعة " ifm " ان هنالك نائب في البرلمان متورط في الفساد حتى النخاع.واضافت سامية عبو " هذا النائب اشترى عقار ب300 مليون وسيارة مرسيدس في حين دخل البرلمان بسيارة قديمة.وتابعت سامية عبو " ساكشف اسم هذا النائب الفاسد اذا رفضت النيابة العمومية فتح تحقيق ضده.