العكرمي يرد على جراية: سأتبرع لك بشاحنة ''javel'' حتى تقنع الناس بانك غير فاسد

وقال العكرمي في صفحته الرسمية على الفايسبوك " ان اتهامات جراية دليل على ان قيادات في النداء تتحصل على اموال من اطراف خارجية.
وقال العكرمي لدراية " سأتبرع لك بشاحنة " جفال" حتى تقنع الناس بانك غير فاسد.
وكتب العكرمي ما يلي " شفيق جراية منذ قليل على نسمة " لزهر العكرمي ڨعر "
جميل ان تتساقطوا واحدا تلو الآخر منذ أن كشفت تقاضي بعض قيادات نداء تونس أموالا من اطراف خارجية عن الحزب . تهجّمك انت و طوبال ان دل على شيء فهو يدل انكما المعنيان بتصريحاتي و كالعادة " المجراب تهمزو مرافقو " .
لن اسرد تاريخك في الفساد و ما إلى ذلك ، فالكل يعلمه و يعرفه بالتدقيق ، بل أعلن من هنا تبرّعي لك بشاحنة مليئة بالجافال كصدقة علّك تستطيع إقناع الناس انك مثال للنزاهة و الشفافية
Publié le:2017-03-18 10:34:17
Par:Nader Malaykos (Netherlands )
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