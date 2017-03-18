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العكرمي يرد على جراية: سأتبرع لك بشاحنة ''javel'' حتى تقنع الناس بانك غير فاسد

Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - رد القيادي السابق في نداء تونس الأزهر العكرمي على الاتهامات التي وجهه له رجل الأعمال شفيق جراية له " بانه قعر".
وقال العكرمي في صفحته الرسمية على الفايسبوك " ان اتهامات جراية دليل على ان قيادات في النداء تتحصل على اموال من اطراف خارجية.

وقال العكرمي لدراية " سأتبرع لك بشاحنة " جفال" حتى تقنع الناس بانك غير فاسد.
وكتب العكرمي ما يلي " شفيق جراية منذ قليل على نسمة " لزهر العكرمي ڨعر "
جميل ان تتساقطوا واحدا تلو الآخر منذ أن كشفت تقاضي بعض قيادات نداء تونس أموالا من اطراف خارجية عن الحزب . تهجّمك انت و طوبال ان دل على شيء فهو يدل انكما المعنيان بتصريحاتي و كالعادة " المجراب تهمزو مرافقو " .
لن اسرد تاريخك في الفساد و ما إلى ذلك ، فالكل يعلمه و يعرفه بالتدقيق ، بل أعلن من هنا تبرّعي لك بشاحنة مليئة بالجافال كصدقة علّك تستطيع إقناع الناس انك مثال للنزاهة و الشفافية



Publié le:2017-03-18 10:34:17

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