شفيق الجراية : بن تيشة ''صبّاب'' و مرزوق ''غدّار'' والعكرمي ''قعر''

Vendredi 17 Mars 2017

بــاب نــات











Publié le:2017-03-17 19:24:32

- قال رجل الاعمال شفيق الجراية خلال استضافته في قناة نسمة حول حقيقة تداول اسمه فيما يحدث في حزب نداء تونس انه كان يحلم بانضمام شخصيات عديدة الى الحزب لتمثيل كل الروافد السياسية و الفكرية مثل محمد الطرابلسي و سمير العبيدي و الصافي سعيد وغيرهم .و اضاف انه شجع برهان بسيس على الانضمام الى النداء كما شجع غيره لكنه لن يقبل بعودة نور الدين بن تيشة لانه صباب و قال " اسالوا عنه توفيق بن بريك " فلا ننسى انه كان ضد الباجي قايد السبسي في الانتخابات الرئاسية و قال انه مريض ثم فعل كل شيء ليكون مستشارا في القصر ، مضيفا " بانه بلا ضمير وبانه نذل حقير" مضيفا " لقد قام باصدار ملف طبي للرئيس قائد السبسي ثم عاد ليستلم منصبا مضيفا " هذه قلة رجولية".اما محسن مرزوق فاعتبره غدارا و لا يمكن الثقة به ،و اضاف ان مرزوق كان ياتيه الى منزله لتلقي التعليمات قبل الانتخابات .وقال شفيق جراية ان رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي كان " صانع" عنده في صفاقس. وأضاف شفيق جراية " سليم الرياحي كان " يعس على البرويطة" وكنت أعطيه اجره مثل بقية " الصناع".من جانب اخر اتهم شفيق جراية الامين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق بطعنه في الظهر مضيفا " مرزوق كان يأخذ التعليمات من عندي في حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2014.كما وصف شفيق الجراية لزهر العكرمي بال''قعر '' ...