و اضاف انه شجع برهان بسيس على الانضمام الى النداء كما شجع غيره لكنه لن يقبل بعودة نور الدين بن تيشة لانه صباب و قال " اسالوا عنه توفيق بن بريك " فلا ننسى انه كان ضد الباجي قايد السبسي في الانتخابات الرئاسية و قال انه مريض ثم فعل كل شيء ليكون مستشارا في القصر ، مضيفا " بانه بلا ضمير وبانه نذل حقير" مضيفا " لقد قام باصدار ملف طبي للرئيس قائد السبسي ثم عاد ليستلم منصبا مضيفا " هذه قلة رجولية".
اما محسن مرزوق فاعتبره غدارا و لا يمكن الثقة به ،و اضاف ان مرزوق كان ياتيه الى منزله لتلقي التعليمات قبل الانتخابات .
وقال شفيق جراية ان رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي كان " صانع" عنده في صفاقس. وأضاف شفيق جراية " سليم الرياحي كان " يعس على البرويطة" وكنت أعطيه اجره مثل بقية " الصناع".
من جانب اخر اتهم شفيق جراية الامين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق بطعنه في الظهر مضيفا " مرزوق كان يأخذ التعليمات من عندي في حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2014.
كما وصف شفيق الجراية لزهر العكرمي بال''قعر '' ...
Publié le:2017-03-17 19:24:32
Par:Ben Jensen (Denmark )
Sur: شفيق الجراية : بن تيشة ''صبّاب'' و مرزوق ''غدّار'' والعكرمي ''قعر''