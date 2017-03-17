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شفيق جراية للصافي سعيد: لا يشرفني شرب القهوة مع امثال فريد الباجي ومحسن حسن وماهر بن ضياء

Vendredi 17 Mars 2017
بــاب نــات - علق رجل الأعمال شفيق جراية في تدوينة في صفحته الرسمية على الفايسبوك على اتهامات الناشط السياسي الصافي سعيد بان من التحقوا من نداء تونس مؤخرا من رجاله وانهم يتبعونه.
وقال شفيق جراية انه " لا يشرفه شرب القهوة مع امثال فريد الباجي ومحسن حسن وماهر بن ضياء ناهيك على ان يكونوا من رجالاته".

وقال شفيق جراية " ردّا على ما ورد على لسان الأستاذ الصافي سعيد في برنامج التاسعة على قناة التاسعة:
ما ورد على لسان الأستاذ الصافي سعيد جانب الصواب ولم يكن دقيقا بالمرة فلا علاقة لي بالتحاق بعض الوجوه بنداء تونس وهو أوّل العارفين بموقفي من بعض الوجوه التي التحقت بالنداء من أمثال فريد الباجي وماهر بن ضياء ومحسن حسن وأنّه -وبكل تواضع- لا يشرفني لا النقاش معهم ولا حتى مجرد تناول قهوة معهم...
صحيح أنني كنت ولا زلت من أكثر وأشد المقتنعين بضرورة عودة نداء تونس إلى سالف اشعاعه وصحيح أيضا أنني خضت ولا زلت أخوض الكثير من النقاشات مع العديد من الشخصيات الوطنية المستقلة ومن الشخصيات التي غادرت نداء تونس من أجل ترميم بيت نداء تونس والنهوض به وبخطابه ولكن ليس بهذا الشكل وليس مع كل من هبّ ودب من المتسلقين والباحثين على المواقع..
صديقي الصافي سعيد يعرفني جيدا ويعرف مواقفي من مثل هؤلاء.. ولم يكن موفقا في هذا التصريح وما كان عليه أن يحملني ما لا يد ولا دخل لي فيه..





Publié le:2017-03-17 18:09:33

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