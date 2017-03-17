مراد دلش: ليلى الشتاوي تعمل لصالح سعيد العايدي ومهدي جمعة

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واوضح المتحدث ان "مهدي جمعة في إجتماعات متواصلة لتكوين حزب سياسي واليوم بوجود نداء تونس والقادر على التعبئة الجماهيرية ولديه مشروعه ورمزه المؤسس الباجي قايد السبسي... والهدف إضعاف نداء تونس لانه بإضعافه يطرح البديل".
وأضاف مراد دلش بالقول:" هذه اللعبة سياسية وليلى الشتاوي تعمل لصالحهم وهذا تحليل سياسي...وقالت حزب نداء تونس انتهى".
وشدد ضيف إذاعة شمس آف آم على ان "حديث ليلى الشتاوي واتهاماتها بوجود مافيات في نداء تونس لا أساس له من الصحة...لأن ليلى الشتاوي ليست مستهدفة ولم يتم ذكر إسمها إلا بعد إثبات تورطها بتفكيك التسحيل تقنيا".
Publié le:2017-03-17 15:02:12
Par:Matouchi (Tunisia )
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