مراد دلش: ليلى الشتاوي تعمل لصالح سعيد العايدي ومهدي جمعة

Vendredi 17 Mars 2017

بــاب نــات





Credits Shems FM





Publié le:2017-03-17 15:02:12

- قال رئيس اللجنة القانونية لنداء تونس مراد دلش، اليوم الجمعة، في تصريح لاذاعة شمس آف آم أن:"تخمينات واقعية تشير إلى ان ليلى الشتاوي تعمل لصالح سعيد العايدي ومهدي جمعة".واوضح المتحدث ان "مهدي جمعة في إجتماعات متواصلة لتكوين حزب سياسي واليوم بوجود نداء تونس والقادر على التعبئة الجماهيرية ولديه مشروعه ورمزه المؤسس الباجي قايد السبسي... والهدف إضعاف نداء تونس لانه بإضعافه يطرح البديل".وأضاف مراد دلش بالقول:" هذه اللعبة سياسية وليلى الشتاوي تعمل لصالحهم وهذا تحليل سياسي...وقالت حزب نداء تونس انتهى".وشدد ضيف إذاعة شمس آف آم على ان "حديث ليلى الشتاوي واتهاماتها بوجود مافيات في نداء تونس لا أساس له من الصحة...لأن ليلى الشتاوي ليست مستهدفة ولم يتم ذكر إسمها إلا بعد إثبات تورطها بتفكيك التسحيل تقنيا".