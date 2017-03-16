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ليلى الشتاوي تبكي على المباشر وتصرح : خوفي على تونس من ندّاء تونس

Jeudi 16 Mars 2017
بــاب نــات - لم تستطع النائبة المطرودة من حركة نداء تونس ليلى الشتاوي اليوم الخميس 16 مارس تمالك نفسها وأجهشت بالبكاء وذلك على اثر قرار طردها من الحزب بسبب اتهامها بتسريب نسجيلات اجتماع الهيئة السياسية.
وقالت ليلى الشتاوي خلال استضافتها في برنامج حواري على راديو ماد وهي تبكي " أبكي بسبب خوفي على تونس من ندّاء تونس".

وكانت اللجنة الوطنية للنظام، بحركة نداء تونس، قررت تجميد عضوية ليلى الشتّاوي من الحزب والذي يتبعه آليا تجميدها من الكتلة النيابية تطبيقا للفصل 68 من النظام الداخلي، وإحالة ملفها التأديبي على المؤتمر طبقا للفصل 59 من النظام الداخلي، وذلك تبعا لاتهام الشتاوي بتسريب محادثات الهيئة السياسية للحزب
يذكر أن تسريبات لمداولات الهيئة السياسية لحزب نداء تونس، قد أثارت جدلا واسعا في الوسط السياسي.
ويشار إلى أن النائبة ليلى الشتاوي تفقد بتجميد عضويتها في الحزب رئاسة لجنة التحقيق في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال وتفقد كذلك عضويتها بالهيئة السياسية.





Publié le:2017-03-16 22:03:39

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1 de 1 commentaires pour l'article 139985

Machmoumelfol  ()  |Jeudi 16 Mars 2017 à 22h 52m | Par           
بعد ان كشفت عن حقيقة شبكات التسفير... المطلوب من وزارة الداخلية ان توفر الحماية الامنية اللازمة للنائبة الشتاوي وافراد عائلتها.... في اطار قانون حماية الشهود والمبلغين..!!!



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