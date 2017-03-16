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ليلى الشتاوي: حافظ حصان طروادة وهنالك تسريبات اخطر تهدد الأمن القومي وتتعلق بشبكات التسفير

Jeudi 16 Mars 2017
بــاب نــات - أفادت النائبة ليلى الشتاوي في حوار في برنامج " استديو شمس" عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام ان هنالك ما هو أخطر من "تشليك" الحبيب الصيد واتهام مستشارين في رئاسة الحكومة بالفساد أو الشعور بالندم على اختيار يوسف الشاهد لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية.


Credits Shems FM

وتابعت الشتاوي " هناك تسريبات تتعلق أساسا بالأمن القومي للبلاد مضيفة بأنها أعلمت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ورفضت النائبة الكشف عن المعطيات التي وصفتها ب"الخطيرة"ومن يقف ورائها بنداء تونس.
وتابعت النائبة " هناك اطراف داخل الحزب هددتها وطلبت منها الانسحاب من رئاسة لحنة التحقيق في تسفير الشباب الى بؤر التوتر مشيرة بأن هذه الأطراف داخل الحزب تريد حماية أطراف أجنبية لها علاقة بمواضيع تحقيق اللجنة.

وأشارت الشتاوي الى وجود حزام من الانتهازيين داخل النداء وظفهم "حافظ قائد السبسي" يسعون الى السيطرة على الحزب وعلى البلاد وعلى الانتخابات البلدية.
ووصفت الشتاوي حافظ قائد السبسي بـانه "حصان طروادة مضيفة "شرف لي أن يتم طردي من النداء".
جدير بالذكر ان نداء تونس قام بطرد النائبة ليلى الستاوي بتهمة التورط في نشر التسريبات الاخيرة من اجتماعات الحزب.


Publié le:2017-03-16 19:13:28

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