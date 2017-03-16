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Politique

عمار عمروسية ليوسف الشاهد: عجبتنِي المرة هاذي خاطر ما استعملتش ''لغة'' ناقفوا التونس ..خاطرك تعبت من الوقفة

Jeudi 16 Mars 2017
بــاب نــات - انتقد النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية اليوم الخميس 16 مارس التوجهات الحكومية في مقاومة الفساد والاصلاحات الاقتصادية.
وقال عمار عمروسية في مداخلته بمجلس الشعب خلال جلسة منح الثقة للوزراء الجدّد أن حكومة يوسف الشاهد لم تقدّم الاضافة للتونسيين, مشيرا الى أن الوعود التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقيت حبرا على ورق.

وهاجم عمار عمروسية رئيس الحكومة يوسف الشاهد قائلا " ستخرج من الحكومة اما بواسطة الضرب تحت الحزام والتسريبات أو ستخرج تحت ضغط التحركات الاجتماعية".
وتابع عمار عمروسية مخاطبا يوسف الاهد " عجبتنِي المرة هاذي خاطر ما استعملتش كلامك متاع ناقفوا التونس ..خاطرك تعبت من الوقفة".





Publié le:2017-03-16 14:44:11

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