وقال العكرمي للشارع المغاربي اليوم الخميس ''سبق أن قلت إنني لم أعرف في حياتي قيادات حزب تتقاضى رواتب من حزب اخر، ولم يتكلم احد سوى سفيان طوبال و"الكلام منسوب ليه والمجراب تهمزو مرافقو".
وأضاف العكرمي"اليوم الخميس 16 مارس الجاري، أن "طوبال من الأشخاص الذين تسلقوا المناصب في الحزب دون كفاءة ودون مقومات للمساهمة في التخريب وجاء في ظل قيادة فشلت فشلا ذريعا وخرب الحزب بالمال المشبوه وهو يتقاضي راتبا قدره 6000 دينار شهريا من جهة سأكشف عنها لاحقا."
وقال الأزهر العكرمي "لمن لا يعرف طوبال قبل الانتخابات... كيف كان يقسم البيضة على ليلتين والثروة التي يدور فيها الان وردّي العقلاني اننا سنقدم هذا الملف الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.''
ودعا العكرمي النيابة العمومية الى فتح بحث في ما وصفه بـ"المشبوه" مشيرا بانها قضية وطنية خربت الحياة البرلمانية ولها انعكاسات على الحياة السياسية.
وطالب العكرمي "طوبال" بأن يطلب رفع الحصانة البرلمانية عن نفسه وأن يواجه القضاء في الملف المطروح في سيدي علي بن عون"تحيل على عز الدين البوغانمي في 10 آلاف دينار لإنجاح ابنته في القضاء وشكاه الى القضاء وتم فتح بحث وجلب شهود بحضور الشرطة العدلية بسيدي بوزيد" مشددا على أن ما بينهما ليس خصومة سياسية.
وكشف العكرمي أنه سيدلي بكافة المعطيات المتوفرة لديه اذا طلبت منه النيابة العمومية ذلك.
جدير بالذكر ان كلا من العكرمي وطوبال دخلا في صراع على خلفية اتهامات موجهة للحزب بتسلم اموال من الخارج.
Publié le:2017-03-16 13:37:50
Par:kamelnet (Tunisia ) Par Mobile
Sur: العكرمي: طوبال يتقاضى 6 ألاف دينار والمجراب تهمزو مرافقو