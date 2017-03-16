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Politique

سفيرة كندا بتونس تحتفل باليوم الوطني للباس التقليدي

Jeudi 16 Mars 2017
بــاب نــات - نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الكندية بتونس صورة للسفيرة "كارول ماكوين" وهي ترتدي اللباس التقليدي التونسي الى جانب ابنتها وذلك بمناسبة اليوم الوطني للباس التقليدي الذي يوافق يوم 16 مارس من كل سنة.
وقالت السفيرة الكندية تعليقا على الصورة "هذا هو اليوم الذي أصبحت فيه ملكة تونسية".

كما زارت سفيرة كندا بتونس اذاعةIFM بالزي التقليدي...






Publié le:2017-03-16 13:23:54

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1 de 1 commentaires pour l'article 139946

Ben Jensen  (Denmark)  |Jeudi 16 Mars 2017 à 13h 42m |           
اعطيوها جنسية تونسية وخليوها تترشح ورحها للرئاسة . ارجل
من الوجوة الفاشلة من سياسيين وحكومة ومسؤوليين الي عملوا العار بتونس العزيزة الغالية .



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