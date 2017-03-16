سفيرة كندا بتونس تحتفل باليوم الوطني للباس التقليدي
Jeudi 16 Mars 2017
بــاب نــات -
نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الكندية بتونس صورة للسفيرة "كارول ماكوين" وهي ترتدي اللباس التقليدي التونسي الى جانب ابنتها وذلك بمناسبة اليوم الوطني للباس التقليدي الذي يوافق يوم 16 مارس من كل سنة.
وقالت السفيرة الكندية تعليقا على الصورة "هذا هو اليوم الذي أصبحت فيه ملكة تونسية".
كما زارت سفيرة كندا بتونس اذاعةIFM بالزي التقليدي...
Par:kamelnet (Tunisia ) Par Mobile
Sur: العكرمي: طوبال يتقاضى 6 ألاف دينار والمجراب تهمزو مرافقو