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سفيان طوبال للعكرمي: هنالك فيتو امام عودتك للنداء ايها المتلون و ان لم تستحي فافعل ما شئت

Mercredi 15 Mars 2017
بــاب نــات - رد سفيان طوبال في حوار نشر في موقع جريدة الشارع المغاربي " يوم الاربعاء 15 مارس 2017 على الاتهامات التي وجها الأزهر العكرمي للحزب بتقاضي اموال من الخارج قائلا " بانه يستغرب كثيرا من تلون العكرمي ..فمرة يقول إن الحزب جيدا واخرى لا .. ومرة يريد العودة وأخرى لا يريد.
وتسائل سفيان طوبال قائلا "من أين له بهذه المعلومات والمعطيات الخاطئة.؟.

وقال سفيان طوبال أنه من المرجح ان تكون الجبهة المعارضة داخل النداء التي ترفض عودة الأطراف التي تتسبب في تصدع الحزب وتفاقم مشاكله وراء هذه التصريحات.
وشدد طوبال على رفض الحزب عودة اي طرف من شأنه إثارة المشاكل داخله مضيفا بأنه تم فتح باب الدخول الى الحزب أمام كل الكفاءات الوطنية وبعض القيادات التي سبقت وغادرت الحزب ورفع الفيتو في وجه العكرمي نظرا للمشاكل التي تسبب داخل الحركة.
ووجه طوبال كلامه للعكرمي قائبلا " ممكن هو وقتلّي كان قيادي في الحزب تقاضى أجرا من حزب اخر ..هاذيكا حاجة أخرى ".


جدير بالذكر ان الأزهر العكرمي قد اتهم قيادات من نداء تونس بالحصول على مبالغ مالية من حزب اخر من 3 الاف الى 6 الاف دينار.


Publié le:2017-03-15 23:25:24

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