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دار شعبان الفهري: رجل يــذبـــح زوجته ثم يشنق نفسه
Mercredi 15 Mars 2017
بــاب نــات
- أقــدم اليوم الاربعاء 15 مارس 2017 رجل أصيل دار شعبان الفهري من ولاية نابل على ذبح زوجته ومن ثمة شَنق نفسه وفق ما أكدته اذاعة شمس اف أم .
وبحسب نفس المصدر فأن الزوج من مواليد 1961 والزوجــة من مواليد 1963 .
ورجحت مصادر خاصة لاذاعة شمس اف أم أن تكون دوافع الجريمة كثرة الخلافات بين الزوجين ،خاصة وأن هناك قضية في الطلاق منشورة بين الطرفين.
Publié le:2017-03-15 13:24:27
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