دار شعبان الفهري: رجل يــذبـــح زوجته ثم يشنق نفسه

Mercredi 15 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 13:24:27

- أقــدم اليوم الاربعاء 15 مارس 2017 رجل أصيل دار شعبان الفهري من ولاية نابل على ذبح زوجته ومن ثمة شَنق نفسه وفق ما أكدته اذاعة شمس اف أم .وبحسب نفس المصدر فأن الزوج من مواليد 1961 والزوجــة من مواليد 1963 .ورجحت مصادر خاصة لاذاعة شمس اف أم أن تكون دوافع الجريمة كثرة الخلافات بين الزوجين ،خاصة وأن هناك قضية في الطلاق منشورة بين الطرفين.