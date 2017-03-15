صابر الوسلاتي: حسب فريد الباجي من يدخل الى المسجد يصلي ركعتين ومن يدخل النداء يصلي صلاة جنازة

Mercredi 15 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 11:40:14

- تناول الناقد الساخر " صابر الوسلاتي" في فقرته " صابر وبرة" الذي يبث عبر امواج إذاعة " ifm " انضمام عدد من السياسيين ورجال الدين الى نداء تونس.وأضاف صابر الوسلاتي " الأحد حلوا بالة فريب في الحفصية و بالة قياديين في نداء تونس.وتابع صابر الوسلاتي " وزير التجارة السابق محسن حسن قال للشيخ فريد الباجي "نحن الاثنين مكملين لبعضنا البعض لاننا سنتاجر بالدين.وقال صابر الوسلاتي " سفيان طوبال قال لحافظ " وجود الشيخ فريد الباجي سيؤدي الى توبة الندائيين من النداء.واضاف صابر الوسلاتي " فريد الباجي قال بانه من يدخل الى المسجد يصلي ركعتين تحية مسجد ومن يدخل النداء يصلي صلاة جنازة.