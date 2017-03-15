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صابر الوسلاتي: حسب فريد الباجي من يدخل الى المسجد يصلي ركعتين ومن يدخل النداء يصلي صلاة جنازة

Mercredi 15 Mars 2017
بــاب نــات - تناول الناقد الساخر " صابر الوسلاتي" في فقرته " صابر وبرة" الذي يبث عبر امواج إذاعة " ifm " انضمام عدد من السياسيين ورجال الدين الى نداء تونس.

وأضاف صابر الوسلاتي " الأحد حلوا بالة فريب في الحفصية و بالة قياديين في نداء تونس.
وتابع صابر الوسلاتي " وزير التجارة السابق محسن حسن قال للشيخ فريد الباجي "نحن الاثنين مكملين لبعضنا البعض لاننا سنتاجر بالدين.
وقال صابر الوسلاتي " سفيان طوبال قال لحافظ " وجود الشيخ فريد الباجي سيؤدي الى توبة الندائيين من النداء.
واضاف صابر الوسلاتي " فريد الباجي قال بانه من يدخل الى المسجد يصلي ركعتين تحية مسجد ومن يدخل النداء يصلي صلاة جنازة.




Publié le:2017-03-15 11:40:14

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2 de 2 commentaires pour l'article 139878

Mandhouj  (France)  |Mercredi 15 Mars 2017 à 11h 55m |           
صابر الوسلاتي: حسب فريد الباجي من يدخل الى المسجد يصلي ركعتين ومن يدخل النداء يصلي صلاة جنازة

Bien dit !

Bakha  (Tunisia)  |Mercredi 15 Mars 2017 à 11h 48m |           
Bjr
c pas tawthife eddine fi essiyassa?
merci



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