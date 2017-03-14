شركة Kia تستقبل تلاميذ المعهد النموذجي باريانة

Mardi 14 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-14 23:11:26

- في اطار تفتح المدرسة على محيطها ، تحول نخبة من تلاميذ المعهد النموذجي باريانة لزيارة مقر شركة Kia Motors للسيارات بالكرم ، قد استقبلهم السيد مهدي محجوب المدير العام للشركة الذي رحب بهم و قدم لهم معطيات حول طرق العمل و اسرار اكتساح سيارات Kia للسوق التونسية ،كما اطلعهم على كيفية التسيير الناجع للمؤسسات و اهمية المردودية و التفاعل مع الحرفاء .ؤزار التلاميذ رفقة كوادر الشركة من مختلف الاختصاصات مختلف الانشطة حيث اجابوا على مختلف تساؤلاتهم .من ناحية اخرى تعهد السيد مهدي محجوب بتوفير تربصات لتلاميذ المعهد ،، للاشارة فقد اكتشف الجميع ان كل اطارات الشركة من الكفاءات التونسية الشابة ،، وهو ما يؤكد ان تونس تزخر بالشباب المبدع القادر على التفوق عندما تتوفر له الفرصة.