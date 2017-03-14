Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Ba3eed Annak  

شركة Kia تستقبل تلاميذ المعهد النموذجي باريانة

Mardi 14 Mars 2017
بــاب نــات - في اطار تفتح المدرسة على محيطها ، تحول نخبة من تلاميذ المعهد النموذجي باريانة لزيارة مقر شركة Kia Motors للسيارات بالكرم ، قد استقبلهم السيد مهدي محجوب المدير العام للشركة الذي رحب بهم و قدم لهم معطيات حول طرق العمل و اسرار اكتساح سيارات Kia للسوق التونسية ،كما اطلعهم على كيفية التسيير الناجع للمؤسسات و اهمية المردودية و التفاعل مع الحرفاء .

ؤزار التلاميذ رفقة كوادر الشركة من مختلف الاختصاصات مختلف الانشطة حيث اجابوا على مختلف تساؤلاتهم .
من ناحية اخرى تعهد السيد مهدي محجوب بتوفير تربصات لتلاميذ المعهد ،، للاشارة فقد اكتشف الجميع ان كل اطارات الشركة من الكفاءات التونسية الشابة ،، وهو ما يؤكد ان تونس تزخر بالشباب المبدع القادر على التفوق عندما تتوفر له الفرصة.




Publié le:2017-03-14 23:11:26

rtt-9437a3fdc0bea207cef291f432ad5a15-2017-03-14 23:11:26
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139865



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13329,4

  • (13/03)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 2,44469 DT        1$ =2,28896 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13/03)   766,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139865 1424|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires