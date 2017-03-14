المكي لمريم بلقاضي: الدكتور المرزوقي من الشخصيات الوطنية التي نطمئن اليها ونستشيرها

Mardi 14 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-14 21:57:14

- استضاف برنامج 7/24 الذي يبث على قناة الحوار التونسي اليوم الثلاثاء 14 مارس القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكّي للحديث عن مجريات الساحة السياسية والاقتصادية.وقال عبد اللطيف المكّي أن هناك عديد الشخصيات الوطنية التي يمكن الوثوق فيها واستشارتها من أجل حلحلة الأوضاع السياسية والاقتصادية المتوترة.وذكر عبد اللطيف المكي كل من حسين العباسي وراشد الغنوشي ومصطفى بن جعفر ومنصف المرزوقي.ذكر عبد اللطيف المكي لمنصف المرزوقي ضمن الشخصيات الوطنية القادرة عل تقديم الحلول جعل مقدمة البرنامج مريم بلقاضي تقاطعه بالقول " هل تجاوزتم خلافاتكم مع منصف المرزوقي؟؟؟".وردّ عبد اللطيف المكي على مريم بلقاضي قائلا " الدكتور المرزوقي من الشخصيات الوطنية التي نطمئن اليها ونستشيرها والخلاف معه لا ينفي أنه رجل مناضل ومفكر".