كوثر زنطور : شركة إسرائيلية تدرب أمنيين دون علم وزارة الداخلية

Mardi 14 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-14 17:54:02

- قالت كوثر زنطور مدير صحيفة الشارع المغاربي الأسبوعية أن التحقيق الذي نشر على أعمدة الصحيفة في عددها لهذا الأسبوع حول "شركة أمنية إسرائيلية خاصة تدرب أمنيين تونسيين" كان بناء على وثائق تحصلنا عليها.وأضافت كوثر زنطور في برنامج " ميدي شو عبر أمواج إذاعة " موزاييك"" تأكدنا ان الشركة يمثلها شخص تونسي "خبير" ويعمل ضمنها وهو من وقع العقد مع وزارة الداخلية وأشرف على تدريب عدد كبير من أعوان الأمن في أكثر من مدرسة بمختلف ولايات الجمهورية.وتابعت كوثر زنطور " هذه الشركة تعمل على تعليم رياضة "الراف ماغا" وهي رياضة إسرائيلية معتمدة رسميا في الجيش الإسرائيلي.وأكدت زنطور ان الناطق الرسمي باسم الداخلية نفى علمه بالموضوع مشيرة بان الصحيفة اتصلت بكل الجهات الرسمية من رئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية وصولا إلى وزارة الداخلية.وطالبت " زنطور" وزارة الداخلية بالتحقيق في ملف " هذا الشخص" وارتباطاته مع الكيان الصهيوني.