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العثور على جثة قرب محطة ''ال TGM''

Mardi 14 Mars 2017
بــاب نــات - تم صباح اليوم الثلاثاء 14 مارس 2017 العثور على جثة ملقاة قرب محطة تونس البحرية ''TGM'' على مستوى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وتبيّن أنّ الجثة لبائع فطائر يعمل بالمكان، يبدو أنّه تلقى ضربة قاتلة على مستوى ألراس. وأفاد مصدر أمني لاذاعة موزاييك بأنّ وكيل الجمهورية تنقّل لمعاينة الجثة، فيما لا تزال التحريات متواصلة.



Publié le:2017-03-14 09:36:37

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