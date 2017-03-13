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المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي يستقبل صحفيين من مصر والمغرب وتونس ؟؟؟

Lundi 13 Mars 2017
بــاب نــات - نشر المتحدث باسم رئيس وزراء الكيان المحتل أوفير جندلمان مساء الاثنين 13 مارس تغريدة زعم فيها أنه استقبل صحفيين من مصر والمغرب وتونس.
وقد أرفق أوفير جندلمان التغريدة بصور للصحفيين الذين استقبلهم.
وكتب أوفير جندلمان التغريدة التالية.
'' صحفيون من المغرب والجزائر وتونس يزورون إسرائيل حاليا بدعوة من الناطق باسم وزارة الخارجية للإعلام العربي الزميل حسن كعبية وذلك من أجل التعرف عليها وعلى شعبها.
إنهم صلّوا اليوم في المسجد الأقصى وزاروا مؤسسة ياد فاشيم التخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست.
وسيزور الوفد غدا المحكمة العليا ومقر وزارة الخارجية والكنيست حيث سيلتقي أعضاءه مع عدد من النواب.
ويقول الصحفيون: "جئنا لأن هذه هي فرصة للتعرف على إسرائيل الحقيقية".''



Publié le:2017-03-13 22:41:48

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2 de 2 commentaires pour l'article 139808

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Lundi 13 Mars 2017 à 23h 59m |           
جاء في الخبر :ا
إنهم صلّوا اليوم في المسجد الأقصى
وزاروا مؤسسة ياد فاشيم التخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست
::::::::::::::::::::::::

صحفيون سيكتبون لنا التاريخ كمايراه أحفاد " جولدا ماير "ا

Langdevip  (France)  |Lundi 13 Mars 2017 à 23h 07m |           
مشكلة

كيفاش لخوانجية ما علقوش و ما تكلموش عن الطتبيع مع اخوانهم و حبابهم الاسرائليين

و جماعت المؤقت مخلوع الصندوق ما خرجوش للاعلام للتنبير من اجل التطبيع مع العبري

ممكن السبب الزميم امتع لخوانجية العثماني و مخرب الدول العربية لرذوخان اكبر صديق

للناتن ياهو و علم الدولة العبرية إرفزف في بلاد الترك

و ما ننسوش شاف لخوانجية امتع تونس استقبلوه في القنقرس الامريكي مع العلم كل

من يخل المغارة راهي راضية اعليه اسرائيل

نتمنوا زيارة ممتعة و انشاء الله يرجعوا إلى قواعدهم سالمين مع اخبار حية عن حياة الاخوة

الفلسطنيين




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