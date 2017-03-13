وقد أرفق أوفير جندلمان التغريدة بصور للصحفيين الذين استقبلهم.
وكتب أوفير جندلمان التغريدة التالية.
'' صحفيون من المغرب والجزائر وتونس يزورون إسرائيل حاليا بدعوة من الناطق باسم وزارة الخارجية للإعلام العربي الزميل حسن كعبية وذلك من أجل التعرف عليها وعلى شعبها.
إنهم صلّوا اليوم في المسجد الأقصى وزاروا مؤسسة ياد فاشيم التخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست.
وسيزور الوفد غدا المحكمة العليا ومقر وزارة الخارجية والكنيست حيث سيلتقي أعضاءه مع عدد من النواب.
ويقول الصحفيون: "جئنا لأن هذه هي فرصة للتعرف على إسرائيل الحقيقية".''
Publié le:2017-03-13 22:41:48
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
Sur: المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي يستقبل صحفيين من مصر والمغرب وتونس ؟؟؟