سامية عبو: الموخر أعاد المستشار الى مسرح الجريمة وكي يحب يسرق عليه على الاقل احترام عقولنا

Lundi 13 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-13 17:39:09

- واصلت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو هجومها على وزير البيئة رياض الموخر بسبب تعيين مستشار له بطريقة غير قانونية.وأضافت سامية عبو لاذاعة " الصراحة اف ام "ان الوزير أعاد المستشار المتهم في عدد من القضايا داخل الوزارة ولديه "خلافات وصراعات" مع عدد من الموظفين بسبب تهم الفساد.وتابعت سامية عبو " من غرائب الوزير انه أعاد المستشار الى مسرح الجريمة مضيفة " اذا أراد الوزير او القائمين على الحكومة " ان ينهبوا او يسرقوا" فعليهم على الاقل " احترام عقولنا فتلك ما بقيت لنا".