وأضافت سامية عبو لاذاعة " الصراحة اف ام "ان الوزير أعاد المستشار المتهم في عدد من القضايا داخل الوزارة ولديه "خلافات وصراعات" مع عدد من الموظفين بسبب تهم الفساد.
وتابعت سامية عبو " من غرائب الوزير انه أعاد المستشار الى مسرح الجريمة مضيفة " اذا أراد الوزير او القائمين على الحكومة " ان ينهبوا او يسرقوا" فعليهم على الاقل " احترام عقولنا فتلك ما بقيت لنا".
Publié le:2017-03-13 17:39:09
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: سامية عبو: الموخر أعاد المستشار الى مسرح الجريمة وكي يحب يسرق عليه على الاقل احترام عقولنا