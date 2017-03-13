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Politique

سامية عبو: الموخر أعاد المستشار الى مسرح الجريمة وكي يحب يسرق عليه على الاقل احترام عقولنا

Lundi 13 Mars 2017
بــاب نــات - واصلت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو هجومها على وزير البيئة رياض الموخر بسبب تعيين مستشار له بطريقة غير قانونية.
وأضافت سامية عبو لاذاعة " الصراحة اف ام "ان الوزير أعاد المستشار المتهم في عدد من القضايا داخل الوزارة ولديه "خلافات وصراعات" مع عدد من الموظفين بسبب تهم الفساد.

وتابعت سامية عبو " من غرائب الوزير انه أعاد المستشار الى مسرح الجريمة مضيفة " اذا أراد الوزير او القائمين على الحكومة " ان ينهبوا او يسرقوا" فعليهم على الاقل " احترام عقولنا فتلك ما بقيت لنا".





Publié le:2017-03-13 17:39:09

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2 de 2 commentaires pour l'article 139788

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 13 Mars 2017 à 18h 10m |           
باختصار من يرفع شعار -لن نسكت -فهو من فريق الثورة فألف تحيةوتحية لسامية ولكل عناصر الفريق

Maxii Melinoss  (Tunisia)  |Lundi 13 Mars 2017 à 18h 09m |           
هل مازلنا نثق في حكومة الشاهد والشاهد نفسه بعد سكوته على وزيره الموخر خاصة بعدما انتدب هذا الاخير لنفسه مستشارا مورطا في قضايا فساد؟



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