برهان بسيس: بقى كانStriptease ما فتاتش فيه حركة النهضة

Lundi 13 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-13 14:15:28

- انتقد الإعلامي بإذاعة " كاب اف ام" اليوم الاثنين اهتمام حركة النهضة بالمسائل الهامشية كقوانين " المثلية الجنسية" والقانون المتعلق " بالمخدرات".وأضاف بسيس " هنالك عدد من القضايا التي تفرض على الأحزاب لكنها لا تهم الشعب التونسي ولا تهم حركة النهضة ولم يكن من الضروري الرد عليها في مجلس الشورى الخاص بها.وتابع بسيس " هاته القضايا التي تهم اطرافا نخبوية ترد عليها النهضة وتفتي فيها حتى لا يقال عنها بانها متشددة مضيفا " بقى كان Striptease مافتاتش فيه حركة النهضة".وتابع برهان بسيس " حتى " الستريبتيز" لو فرض على النهضة فان زيتون سيفتي بتحليلها ويعتبرها جزء من ثقافتنا الإسلامية مادام الامر لن يضر الحركة ويجعلها في عيون الآخرين " حداثية".