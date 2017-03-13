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برهان بسيس: بقى كانStriptease ما فتاتش فيه حركة النهضة

Lundi 13 Mars 2017
بــاب نــات - انتقد الإعلامي بإذاعة " كاب اف ام" اليوم الاثنين اهتمام حركة النهضة بالمسائل الهامشية كقوانين " المثلية الجنسية" والقانون المتعلق " بالمخدرات".

وأضاف بسيس " هنالك عدد من القضايا التي تفرض على الأحزاب لكنها لا تهم الشعب التونسي ولا تهم حركة النهضة ولم يكن من الضروري الرد عليها في مجلس الشورى الخاص بها.
وتابع بسيس " هاته القضايا التي تهم اطرافا نخبوية ترد عليها النهضة وتفتي فيها حتى لا يقال عنها بانها متشددة مضيفا " بقى كان Striptease مافتاتش فيه حركة النهضة".
وتابع برهان بسيس " حتى " الستريبتيز" لو فرض على النهضة فان زيتون سيفتي بتحليلها ويعتبرها جزء من ثقافتنا الإسلامية مادام الامر لن يضر الحركة ويجعلها في عيون الآخرين " حداثية".





Publié le:2017-03-13 14:15:28

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1 de 1 commentaires pour l'article 139778

Matouchi  (Tunisia)  |Lundi 13 Mars 2017 à 14h 48m |           
كلام صحفي يلقطها و هي طايرة يعرف آش يعمل و عارف وين يصب.......
يقابله......صمت القصور وارقد...هاو الحكيم فاهم الحكاية...تو يخرج بخرجة الدنفير....وفيه الأحزاب و المجتمع المدني و الرجال و النساء...تحير
يا كبير....با مهبلنا...ومشيخهم....شيخنا و هبلهم.....



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