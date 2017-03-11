موقع جزائري : اجتماع سرّي في تونس بقيادة محسن مرزوق وبرعاية برنار ليفي ؟؟؟

وقال موقع الجزائر 24 أن برنار ليفي لم يتمكن من حضور الاجتماع بسبب منعه من قبل السلطات التونسية حيث قام بالاشراف على الاجتماع الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق الى جانب قيادي في حركة افاق تونس.
ووفقا لنفس المصدر فان الاجتماع تّم برعاية دوائر الاستخبارات الفرنسية والبريطانية وبدعم من بعض الدول الخليجية التي لها يدّ في تحريك الفتنة في كل من تونس والجزائر.
ومن أهم المواضيع التي تّم تناولها دراسة خطة تحركات جديدة توقف سيرورة مشروع الحوار بين الليبيين الذي تشرف عليه الجزائر بمبادرة تونسية ودعم مصري.
Publié le:2017-03-11 22:21:41
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
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