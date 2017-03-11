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Politique

ناجي جلول يتهم في تسريب جديد حركة النهضة بقيادة التحركات الاحتجاجية في وزارته

Samedi 11 Mars 2017
بــاب نــات - وصف وزير التربية ناجي جلول حركة النهضة بالصديق-العدو واتهمها بقيادة التحركات الاحتجاجية في وزارته.

وقال ناجي جلول في التسجيلات الصوتية التي سربها موقع "بزنس نيوز" من اجتماع الهيئة السياسية لنداء تونس اثر التحوير الوزاري، انه يجب التحالف مع العدو لتوفير التوازن السياسي في البلاد وأضاف ان حزب نداء تونس ليس له كثير من الأصدقاء.

واعتبر ناجي جلول ان حركة الشعب ليس لها سوى 4 انصار ولا تستطيع ان تحرك الأساتذة ضده، وأضاف وزير التربية انه فتح موقع الفايس بوك فوجد ان اغلب من يقومون بسبه هم من أنصار حركة النهضة ويرفعون شعار "رابعة" على حد تعبيره.

وشدد ناجي جلول على ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد معزول ويجب ان يقود معركة ، خاصة وان حركة النهضة تحاول ان تفرض عليه عدة تعينات.



Publié le:2017-03-11 12:25:26

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1 de 1 commentaires pour l'article 139704

Abouahmed Soiaihi  ()  |Samedi 11 Mars 2017 à 12h 41m | Par           
يبدو أن العشاء مع نواب النكبة في ماخور باردو لم يعجبه فلم يكن فاوح ناقص بنت العنب !!!



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