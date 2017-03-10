لطفي العماري لصابرين القوبنطيني: من حفر piscine لاخيه وقع فيه
Vendredi 10 Mars 2017
بــاب نــات -
سخر الإعلامي لطفي العماري في برنامج " 24/7" الذي يبث في قناة الحوار التونسي من تعليق النائبة صابرين القوبنطيني حول التسريبات الاخيرة لحافظ قائد السبسي والتي جا فيها "من حفر جبّا لاخيه وقع فيه".
وقد رد لطفي العماري على تصريحات النائبة القوبنطيني ساخرا بالقول " الافضل للقوبنطيني ان تقول " من حفر ''بيسين'' لاخيه وقع فيه" في اشارة الى فضيحة "البيسين" للنائبة في احد نزل جربة الصيف الماضي.
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
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