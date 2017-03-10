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Politique

مرة أخرى... سامية عبو تتحدى رياض المؤخر

Vendredi 10 Mars 2017
بــاب نــات - اتهمت النائبة سامية عبو خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء الماضي وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر بالكذب مطالبة مجلس النواب بسحب الثقة منه.


Credits Shems FM

ولدى حضورها اليوم الجمعة، في برنامج ستوديو شمس، قالت سامية عبو في ردها عن تصريح رياض المؤخر الذي قال إن محمد عبو أمضى عقودا مشابهة للعقد الذي أمضى عليه عندما كان وزيرا للاصلاح الاداري، "أتحداه أن يقدم عقدا وحيدا أمضاه محمد عبو باعتباره وزير اصلاح اداري يندرج ضمن الأمر 83 لسنة 1995".

أوضحت عبو أن المستشار الذي وقع عقدا مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة ضد أكثر من 20 قضية تحقيقة وقضائية بينها قضية تم الحكم فيها ابتدائيا بـ 3 سنوات سجن في حق هذا المستشار.


وأوضحت سامية عبو أن الدولة هي الشاكية، مبرزة أنه تم تعيين هذا المستشار في المكان الذي ارتكب فيه جريمته وبذلك يمكنه التلاعب بالملفات وفق تعبيرها.

خميس قسيلة يعلق
من ناحية أخرى علق النائب في البرلمان عن حركة نداء تونس، خميس قسيلة، على الجدل الذي أثاره تعيين مستشار لوزير الشؤون المحلية والبيئة وصل لحد مطالبة النائبة سامية عبو الوزير رياض الموخر بالاستقالة واتهامه بالكذب.

وقال خميس قسيلة إن ما جرى في الجلسة العامة بالبرلمان شيئا مشرفا للمجلس وللنواب في ممارستهم لحقهم الرقابي على السلطة التنفيذية.

وصرح قسيلة "ما لفت انتباهي هو أن المؤخر لم يعترف بالعقد الممضى إلا عندما تم الاستظهار بنسخه منه علنا من قبل النائبة".

وأشار القيادي في النداء إلى أنه كان من الاجدى عدم التعاقد مع هذا الموظف خاصة وأن هناك قضايا مرفوعة ضده قائلا "دولة تحترم نفسها لا تتعاقد معه".

Publié le:2017-03-10 15:14:52

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4 de 4 commentaires pour l'article 139666

Lechef  (Tunisia)  |Vendredi 10 Mars 2017 à 15h 57m | Par           
Pour conclure on peut dire comme disaient nos ancêtres à une époque lointaine '' Mouakher joue avec sa queue''.

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 10 Mars 2017 à 15h 42m |           
يعني المستشار سارق كبير وفاسد ورفعت ضده 20 قضية. ومعروف للقاصي والداني. والسيد الوزير يتعاقد معه في النهار والقايلة ماغير حشمة. يعني يسرق عيني عينك. توّا هذا وزير وتوّا هذا مسؤول نستأمنوه على البلاد ؟ أنا ماضبيّ الشباب يعملوا عليه حملة باش يدفعوه للاستقالة.

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Vendredi 10 Mars 2017 à 15h 41m |           
تحية للأخت سامية عبّو
المرأة التي لاتعقد صفقات على ضفاف "البيسين" و " يَـتَـقَـشْـعَـرُ " من خطابها رياض المؤخر


Cartaginois2011  (Tunisia)  |Vendredi 10 Mars 2017 à 15h 25m | Par           
على الوزير الاستقالة ولا شيء غير ذلك



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