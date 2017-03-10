مرة أخرى... سامية عبو تتحدى رياض المؤخر

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خميس قسيلة يعلق





Publié le:2017-03-10 15:14:52

- اتهمت النائبة سامية عبو خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء الماضي وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر بالكذب مطالبة مجلس النواب بسحب الثقة منه.ولدى حضورها اليوم الجمعة، في برنامج ستوديو شمس، قالت سامية عبو في ردها عن تصريح رياض المؤخر الذي قال إن محمد عبو أمضى عقودا مشابهة للعقد الذي أمضى عليه عندما كان وزيرا للاصلاح الاداري، "أتحداه أن يقدم عقدا وحيدا أمضاه محمد عبو باعتباره وزير اصلاح اداري يندرج ضمن الأمر 83 لسنة 1995".أوضحت عبو أن المستشار الذي وقع عقدا مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة ضد أكثر من 20 قضية تحقيقة وقضائية بينها قضية تم الحكم فيها ابتدائيا بـ 3 سنوات سجن في حق هذا المستشار.وأوضحت سامية عبو أن الدولة هي الشاكية، مبرزة أنه تم تعيين هذا المستشار في المكان الذي ارتكب فيه جريمته وبذلك يمكنه التلاعب بالملفات وفق تعبيرها.من ناحية أخرى علق النائب في البرلمان عن حركة نداء تونس، خميس قسيلة، على الجدل الذي أثاره تعيين مستشار لوزير الشؤون المحلية والبيئة وصل لحد مطالبة النائبة سامية عبو الوزير رياض الموخر بالاستقالة واتهامه بالكذب.وقال خميس قسيلة إن ما جرى في الجلسة العامة بالبرلمان شيئا مشرفا للمجلس وللنواب في ممارستهم لحقهم الرقابي على السلطة التنفيذية.وصرح قسيلة "ما لفت انتباهي هو أن المؤخر لم يعترف بالعقد الممضى إلا عندما تم الاستظهار بنسخه منه علنا من قبل النائبة".وأشار القيادي في النداء إلى أنه كان من الاجدى عدم التعاقد مع هذا الموظف خاصة وأن هناك قضايا مرفوعة ضده قائلا "دولة تحترم نفسها لا تتعاقد معه".