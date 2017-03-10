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الفنانة منال عمارة تهدد وتتوعّد من اخترق حياتها الشخصية

Vendredi 10 Mars 2017
بــاب نــات - قالت الفنانة الاستعراضية منال عمارة انها لن تسامح من قام بنشر صور وذلك اثر قضية رفعتها في المحكمة الابتدائية.
وقالت منال عمارة " لن أسامح من كان وراء نشر صوري الخاصة على الفايسبوك....حتا يكون عبرة لكل من يتعدى على الحياة الشخصية لإنسان معروف أو غير معروف....

القانون يعاقب على الاعتداء على الحياة الشخصية....وكل من يساهم في نشر هذه الصور هو طرف متورط في هذه الجريمة ما تستخفّوش بقيمة الفايسبوك.....فمة شكون شد الحبس خاطر الفايسبوك.
جدير بالذكر ان صفحات الفايسبوك قامت بنشر صور شخصية للفنانة منال عمارة مع احد اصدقائها.




Publié le:2017-03-10 12:39:49

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