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Economie

تقني سامي يروي لجوهرة تفاصيل تعرضه للعنف من طرف قائد طائرة الخطوط التونسية

Jeudi 09 Mars 2017
بــاب نــات - قال وسام بوعفيف، تقني سامي في صيانة الطائرات، في مداخلة له اليوم في اذاعة جوهرة أن خلافا نشب بينه وبين قائد طائرة سرعان ما تحوّل إلى تبادل للعنف.


Credits Jawhara FM

وأضاف بوعفيف أن قائد الطائرة قام باستفزازه و سدّد له لكمة على مستوى وجهه، وفق تعبيره.
وقد تسببت الحادثة في حالة من التوتر والاحتقان في المطار .




Publié le:2017-03-09 13:58:39

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1 de 1 commentaires pour l'article 139603

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 09 Mars 2017 à 14h 22m | Par           
Sans tarder, suspendre ''immédiatement '' les deux employés technicien et pilote pour les traduire - après les délais réglementaires - devant le conseil de discipline et saisir en parallèle la justice pour les dégâts subis par la société tunis air -



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