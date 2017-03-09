تقني سامي يروي لجوهرة تفاصيل تعرضه للعنف من طرف قائد طائرة الخطوط التونسية

Jeudi 09 Mars 2017

بــاب نــات





Credits Jawhara FM





Publié le:2017-03-09 13:58:39

- قال وسام بوعفيف، تقني سامي في صيانة الطائرات، في مداخلة له اليوم في اذاعة جوهرة أن خلافا نشب بينه وبين قائد طائرة سرعان ما تحوّل إلى تبادل للعنف.وأضاف بوعفيف أن قائد الطائرة قام باستفزازه و سدّد له لكمة على مستوى وجهه، وفق تعبيره.وقد تسببت الحادثة في حالة من التوتر والاحتقان في المطار .