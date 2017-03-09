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تقني سامي يروي لجوهرة تفاصيل تعرضه للعنف من طرف قائد طائرة الخطوط التونسية
Jeudi 09 Mars 2017
بــاب نــات
- قال وسام بوعفيف، تقني سامي في صيانة الطائرات، في مداخلة له اليوم في اذاعة جوهرة أن خلافا نشب بينه وبين قائد طائرة سرعان ما تحوّل إلى تبادل للعنف.
Credits Jawhara FM
وأضاف بوعفيف أن قائد الطائرة قام باستفزازه و سدّد له لكمة على مستوى وجهه، وفق تعبيره.
وقد تسببت الحادثة في حالة من التوتر والاحتقان في المطار .
Publié le:2017-03-09 13:58:39
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commentaires pour l'article 139603
Lechef
(Tunisia)
|
Jeudi 09 Mars 2017 à 14h 22m | Par
Sans tarder, suspendre ''immédiatement '' les deux employés technicien et pilote pour les traduire - après les délais réglementaires - devant le conseil de discipline et saisir en parallèle la justice pour les dégâts subis par la société tunis air -
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