Radio Babnet Tunisie  On Air: Georges Wassouf - Helween-Men-Yomna  
Politique

في تسريب جديد بن عمران لحافظ السبسي: هاني نركح في المنجي الرحوي

Jeudi 09 Mars 2017
بــاب نــات - افاد موقع " الشارع المغاربي" انه تحصل على تسريب جديد من احد اجتماعات مدير المكتب التنفيذي لنداء تونس حافظ قائد السبسي.
وتناول التسجيل طريقة التعامل مع النائب عن الجبهة الشعبية " المنجي الرحوي" حيث قال النائب عن النداء محمد الفاضل بن عمران " الرحوي من غدوة باش يجبد علينا “المتريوز” متاعو … وسيتطرق الى ملف تضارب المصالح ومن المستحسن التبرىء من الموضوع ( التحوير الوزاري)… المنجي الرحوي انطلاقا من الغد.. والاحسن ان نستعد لمناقشة مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية وانا بكل صراحة بديت انركح فيه وبدا يفهم إلّي ما يلزمش انعديه حتى لا يكون له نفس مصير قانون المصالحة عندو عام ".

كما دعا الفاضل بن عمران بضرورة التوجه لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وإقناعه بضرورة تغيير عدد من مستشاريه وتقديم عدد من الحجج لاقناعه منها بان النواب هم المكلفون بالدفاع عن الحكومة وأنهم من سيتولون مواجهة المنجي الرحوي " ويكيلو له الصاع صاعين".
كما دعا بن عمران بتصفية ملف التحوير الوزاري مع نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ويوسف الشاهد رئيس الحكومة وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة .

كما تضمنت مداخلة بن عمران بحسب نفس المصدر , معطيات خطيرة حول الوضع الاقتصادي ، وحول شبهات فساد تتعلق بعدد من مستشاري رئيس الحكومة ، علاوة على ما كشفه من خفايا حول ملف التفويت في البنوك العمومية .



Publié le:2017-03-09 12:06:47

rtt-87b1a533e23149148746574affc74cb6-2017-03-09 12:06:47
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 139595

Zoulel  (Tunisia)  |Jeudi 09 Mars 2017 à 12h 21m |           
الناس ماخذة على عاتقها مصالح البلاد وقاعدة تخدم وهوما ما يعرفو كان اكمبسو ويتحيلو على الناس. وقتاش باش افيقو ....لبلاد هازينها للهاوية وهما يهمهم كان المراكز وافتكاك المناصب.



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13385,3

  • (07/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,43375 DT        1$ =2,30804 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/03)   848,6 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139595 12525|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires