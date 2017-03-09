في تسريب جديد بن عمران لحافظ السبسي: هاني نركح في المنجي الرحوي

Jeudi 09 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-09 12:06:47

- افاد موقع " الشارع المغاربي" انه تحصل على تسريب جديد من احد اجتماعات مدير المكتب التنفيذي لنداء تونس حافظ قائد السبسي.وتناول التسجيل طريقة التعامل مع النائب عن الجبهة الشعبية " المنجي الرحوي" حيث قال النائب عن النداء محمد الفاضل بن عمران " الرحوي من غدوة باش يجبد علينا “المتريوز” متاعو … وسيتطرق الى ملف تضارب المصالح ومن المستحسن التبرىء من الموضوع ( التحوير الوزاري)… المنجي الرحوي انطلاقا من الغد.. والاحسن ان نستعد لمناقشة مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية وانا بكل صراحة بديت انركح فيه وبدا يفهم إلّي ما يلزمش انعديه حتى لا يكون له نفس مصير قانون المصالحة عندو عام ".كما دعا الفاضل بن عمران بضرورة التوجه لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وإقناعه بضرورة تغيير عدد من مستشاريه وتقديم عدد من الحجج لاقناعه منها بان النواب هم المكلفون بالدفاع عن الحكومة وأنهم من سيتولون مواجهة المنجي الرحوي " ويكيلو له الصاع صاعين".كما دعا بن عمران بتصفية ملف التحوير الوزاري مع نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ويوسف الشاهد رئيس الحكومة وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة .كما تضمنت مداخلة بن عمران بحسب نفس المصدر , معطيات خطيرة حول الوضع الاقتصادي ، وحول شبهات فساد تتعلق بعدد من مستشاري رئيس الحكومة ، علاوة على ما كشفه من خفايا حول ملف التفويت في البنوك العمومية .