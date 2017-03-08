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صورة اليوم: الصافي سعيد يدشن قاعة باسمه في المدرسة الابتدائية العمائم بقفصة

Mercredi 08 Mars 2017
بــاب نــات - دّشن الاربعاء 8 مارس الكاتب والاعلامي الصافي سعيد قاعة مطالعة بالمدرسة الابتدائية العمائم بقفصة تحمل اسمه.





Publié le:2017-03-08 23:34:49

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1 de 1 commentaires pour l'article 139585

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Mercredi 08 Mars 2017 à 23h 58m |           
و قريبا ترون قاعة الباجي قايد السبسي ...لتدخين القنب الهندي ...الزطلة ...و كل واحد و ميدانو ....



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