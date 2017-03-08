Publié le:2017-03-08 23:34:49
صورة اليوم: الصافي سعيد يدشن قاعة باسمه في المدرسة الابتدائية العمائم بقفصة
Mercredi 08 Mars 2017
بــاب نــات - دّشن الاربعاء 8 مارس الكاتب والاعلامي الصافي سعيد قاعة مطالعة بالمدرسة الابتدائية العمائم بقفصة تحمل اسمه.
Publié le:2017-03-08 23:34:49
Publié le:2017-03-08 23:34:49
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