عدنان منصر: هناك أحزاب في الحكومة خطيرة على حياة التونسيين مثل حزب أفاق تونس

وقال عدنان منصر في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " هناك أحزاب في هذه الحكومة لا تستحي، ولا تعطي حتى اعتبارا للمظاهر. وزراء "آفاق" أكبر نموذج على خطورة هذا الحزب على حياة التونسيين ومستقبلهم: فضيحة بنك لازار، شبهة تضارب مصالح في موضوع الاكياس البلاستيكية، توظيف مشتبه بهم في قضايا فساد، اعادة فتح مصحات أغلقت بقرار قضائي بعد فضيحة اللوالب الفاسدة، فضيحة صفقة اتصالات تونس. واليوم، وزير يكذب على المباشر ودون أدنى حياء حماية لبعض الفاسدين ! مثل عالم الجريمة، هناك في عالم الحكومة أحزاب تمتهن التزوير، وأحزاب تبرع في النشل، وأحزاب تقوم بقطع الطريق، وأحزاب تستعمل التسور والخلع..... وأحزاب تشهد بالزور...".
Publié le:2017-03-08 23:15:23
Par:mandhouj (France )
Sur: سامية عبو للمؤخر:على المجلس سحب الثقة منك لأنك كاذب