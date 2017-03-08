سامية عبّو تتهم الوزير رياض الموخّر بالكذب في مجلس نواب الشعب

Mercredi 08 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-08 15:29:01

- نفى وزير البيئة رياض الموخّر أن يكون قد أمضى عقدا مع أحد المستشارين خلافا لما أكدته النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو التي استظهرت بوثيقة عقد ممضي من طرف الوزير ب40 ألف دينار في السنة من المال العام و قالت انه مقابل خدمات لمستشار فاسد محكوم عليه بالسجن 4 سنوات ... فيديو