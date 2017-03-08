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Politique

سامية عبّو تتهم الوزير رياض الموخّر بالكذب في مجلس نواب الشعب

Mercredi 08 Mars 2017
بــاب نــات - نفى وزير البيئة رياض الموخّر أن يكون قد أمضى عقدا مع أحد المستشارين خلافا لما أكدته النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو التي استظهرت بوثيقة عقد ممضي من طرف الوزير ب40 ألف دينار في السنة من المال العام و قالت انه مقابل خدمات لمستشار فاسد محكوم عليه بالسجن 4 سنوات ... فيديو




Publié le:2017-03-08 15:29:01

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2 de 2 commentaires pour l'article 139554

Tuttifrutti  (Singapore)  |Mercredi 08 Mars 2017 à 15h 31m |           
Looooooool

Les Afek sont tous des liars

Leroilion  (Tunisia)  |Mercredi 08 Mars 2017 à 15h 30m |           
خراتو على روحو



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