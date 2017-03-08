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فوزي بن قمرة : ''السياح الله لا يردهم'' و''مستشار سلمى'' يرد ''اصمت يا ابا جهل'

Mercredi 08 Mars 2017
بــاب نــات - عبر الفنان المنشد فوزي بن قمرة في برنامج " أمور جدية" الذي يبث في قناة الحوار التونسي عن غضبه من ردود منظمات دولية بعد قتل تمساح " البلفيدير".
وقال فوزي بن قمرة " تلك المنظمات لم تتكلم عندما يتم غرس " الرماح" في الثيران في اسبانيا ولم تتكلم عندما يقتل اطفال فلسطين وبورما.
وحول السياحة قال فوزي بن قمرة " يجب ان نعتمد على الفلاحة وعلى الصناعة باعتبارها قطاعات غير هشة مثل السياحة متابعا " السياح الله لا يردهم ولا يجبهم.

من جانبه هاجم المستشار المكلّف بالإعلام والعلاقات العامة في وزارة السياحة سيف الشعلالي، الفنان الشعبي فوزي بن قمرة .
قال الشعلالي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك :
فوزي بن قمرة بعد نجيبك نجيبك والدنيا بخوت و يا سوسو خدك نبوسو .

المزاودي السابق والشيخ والداعية ابو جهل بن قمرة
يفتي في مجال السياحة ويصرح في برنامج تلفزي ” لله لا يرجع السياح ”
و 400.000 عامل في القطاع السياحي شعملنا فهم يا سي العلامة والخبير الاقتصادي ء الجمعية متاعك باش تعطيهم جراري و فراش في الشتاء ؟
هذه هي مصيبتنا : نجوم كرتونية مسؤولية منعدمة و الجهل يبقى اكبر مصيبة .
قالو بابا وقتاش نوليو شرفاء…قالو حتى يموتو كبار الحومة
تحية لمناضلي القطاع الي يخدمو ليل ونهار بش يرجعو السياح لبلادنا ويحسنوا من صورة تونس في الخارج ويحافظوا على مواطن رزق الاف العائلة التونسية في السياحة والقطاعات المربوطة بها من صناعات تقليدية لنقل للفلاحة للخدمات ..
رسالتي لابناء الوطن العزيز :
لا تتخذوا من الجهلة قادة وحكماء لكم … وقـوة الجاهل في كثرة كلامه ولا يسعى إلى مجد بلاده لأنه أبن الخزي والعار .


Publié le:2017-03-08 12:15:42

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5 de 5 commentaires pour l'article 139542

Mavb2013  (Tunisia)  |Mercredi 08 Mars 2017 à 12h 59m |           
ونعم المستشار

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 08 Mars 2017 à 12h 37m |           
ياسي المستشار صحيح يلزم الواحد يثبّت في كلامو ويكون مسؤول على كلامو. على خاطر كلمة واحدة تنجّم تقضي على قطاع كامل. ولكن كيف أنت ما تحبّش الشيخ فوزي بن قمرة يفتي في السياحة. افتي فيها أنت ونوّرنا. ماهو أنت حاول باش تعتمد على الفلاحة وعلى الصناعة باش اليد العاملة إللّي في السياحة تمشي للفلاحة والصناعة. أمّا تكبّش في السياحة وتبني اقتصادك الكل على السياحة. ونهار إللّي السياحة تاكل كبّوط آش باش نعملوا ؟ مع العلم السياحة صحيح تجيب شوية فلوس ولكن
على حساب المبادئ والأخلاق. وإذا كان تحب تبيع المبادئ متاعك وأخلاقك بشوية فلوس ركّز برش على السياحة يا سيادة المستشار.

Tuttifrutti  (Singapore)  |Mercredi 08 Mars 2017 à 12h 35m |           
اذا كان فوزي بن قمرة ابا جهل انت يا مستشار السياحة زوجة ابو،لهب
منقول

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 08 Mars 2017 à 12h 34m |           
On se demande parfois les causes de cette bassesse exagérée de la part des certains supposés gouvernants comme ce conseiller en communication.
En fait, même si, Ben Ghamra se trompe de vision - car pour une autre, il n'occupe pas une position de '' gouvernant '' et il peut être très limité dans ses visions et en outre , même s'il a changé complètement de cap et critiquait fortement aujourd'hui ce que lui semblait très intéressant et correct autrefois,
...Puisque , Ben Ghamara ne représente que lui-même , en sa qualité de citoyen tunisien, et ses dires ne pourraient que l'engager lui-même, pourquoi un '' gouvernant '' s'immisce dans cette intervention avec une réplique - très basse en langage -.
Je ne comprend pourquoi ce conseiller ne respecte pas son poste et réagit - terre à terre avec un citoyen ayant donné un avis , même si - cet avis - ne sert à rien, complètement faux , n'avance en rien les choses, stupide,.....
Il est inadmissible de la part - d'un conseiller - de se comporter ainsi, comme tous les autres intervenants - qui n'ont aucune contrainte d'émettre leurs avis suivant leurs niveaux d'instructions, leurs comportements,.... Un gouvernant doit mesurer tout ça et ne doit pas '' accélérer '' sans pouvoir freiner n'importe quand et n'importe comment.
Sinon, ça serait un jeu d'enfant !!!!!!!

MedTunisie  ()  |Mercredi 08 Mars 2017 à 12h 28m | Par           
سياحة العراء و الفسخ الله لا يردها



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