وقال فوزي بن قمرة " تلك المنظمات لم تتكلم عندما يتم غرس " الرماح" في الثيران في اسبانيا ولم تتكلم عندما يقتل اطفال فلسطين وبورما.
وحول السياحة قال فوزي بن قمرة " يجب ان نعتمد على الفلاحة وعلى الصناعة باعتبارها قطاعات غير هشة مثل السياحة متابعا " السياح الله لا يردهم ولا يجبهم.
من جانبه هاجم المستشار المكلّف بالإعلام والعلاقات العامة في وزارة السياحة سيف الشعلالي، الفنان الشعبي فوزي بن قمرة .
قال الشعلالي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك :
فوزي بن قمرة بعد نجيبك نجيبك والدنيا بخوت و يا سوسو خدك نبوسو .
المزاودي السابق والشيخ والداعية ابو جهل بن قمرة
يفتي في مجال السياحة ويصرح في برنامج تلفزي ” لله لا يرجع السياح ”
و 400.000 عامل في القطاع السياحي شعملنا فهم يا سي العلامة والخبير الاقتصادي ء الجمعية متاعك باش تعطيهم جراري و فراش في الشتاء ؟
هذه هي مصيبتنا : نجوم كرتونية مسؤولية منعدمة و الجهل يبقى اكبر مصيبة .
قالو بابا وقتاش نوليو شرفاء…قالو حتى يموتو كبار الحومة
تحية لمناضلي القطاع الي يخدمو ليل ونهار بش يرجعو السياح لبلادنا ويحسنوا من صورة تونس في الخارج ويحافظوا على مواطن رزق الاف العائلة التونسية في السياحة والقطاعات المربوطة بها من صناعات تقليدية لنقل للفلاحة للخدمات ..
رسالتي لابناء الوطن العزيز :
لا تتخذوا من الجهلة قادة وحكماء لكم … وقـوة الجاهل في كثرة كلامه ولا يسعى إلى مجد بلاده لأنه أبن الخزي والعار .
Publié le:2017-03-08 12:15:42
Par:mavb2013 (Tunisia )
Sur: فوزي بن قمرة : ''السياح الله لا يردهم'' و''مستشار سلمى'' يرد ''اصمت يا ابا جهل'