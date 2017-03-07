سليم الرياحي: راشد الغنوشي انتهى وهؤلاء من سيفتكون منه زمام أمور النهضة

Mardi 07 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-07 22:49:23

- قال رئيس حزب الاتحد الوطني الحرّ سليم الرياحي اليوم الثلاثاء 7 مارس في حديث مطول لصحيفة أخر خبر الأسبوعية أن فترة راشد الغنوشي والباجي قايد السبسي انتهت حسب تعبيره.وقال سليم الرياحي أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي سيكون في المستقبل مجرد رمز لشخصية علمية فقط, مضيفا " المرحلة القادمة سوف تشهد تغييرات عميقة داخل مكونات الاتجاه الاسلامي".وتابع سليم الرياحي " هناك عدة رموز داخل النهضة ستفتك القيادة من راشد الغنوشي وهم كل من عبد الحميد الجلاصي و عبد اللطيف المكي وسمير ديلو وعلي العريض".واضاف سليم الرياحي " الجلاصي والمكي وديلو والعريض يمثلون الاسلام السياسي الحقيقي الذي يجب أن يكون موجودا في المشهد التونسي بأطروحاته".