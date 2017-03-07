سليم الرياحي: راشد الغنوشي انتهى وهؤلاء من سيفتكون منه زمام أمور النهضة

وقال سليم الرياحي أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي سيكون في المستقبل مجرد رمز لشخصية علمية فقط, مضيفا " المرحلة القادمة سوف تشهد تغييرات عميقة داخل مكونات الاتجاه الاسلامي".
وتابع سليم الرياحي " هناك عدة رموز داخل النهضة ستفتك القيادة من راشد الغنوشي وهم كل من عبد الحميد الجلاصي و عبد اللطيف المكي وسمير ديلو وعلي العريض".
واضاف سليم الرياحي " الجلاصي والمكي وديلو والعريض يمثلون الاسلام السياسي الحقيقي الذي يجب أن يكون موجودا في المشهد التونسي بأطروحاته".
Publié le:2017-03-07 22:49:23
Par:David Gaullier (Tunisia )
Sur: محمد الكيلاني: النهضة تريد تحويل تونس الى ايالة عثمانية تابعة للباب العالي