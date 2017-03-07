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مذيعة القناة الوطنية تحرج محسن مرزوق وتتركه في التسلل

Mardi 07 Mars 2017
بــاب نــات - استضافت القناة الوطنية مساء الثلاثاء 7 مارس الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق.
ووقع الأمين العام لحركة مشروع تونس في موقف محرج بعد أن سألته مقدمة البرنامج قائلة " كنت تقول أنك من معارضي الرئيس الراحل حبيب بورقيبة واليوم تقول أنك بورقيبي".

سؤال مذيعة القناة الوطنية جعل محسن مرزوق في التسلل قائلا " عندما كنت أعارض بورقيبة كان عمري 20 سنة وكنت غشير صغير مع مجموعة من الغشاشر أما اليوم فالزمن تغيّر وأعتبر بورقيبة فكر وجب تطويره والاقتداء به".





Publié le:2017-03-07 22:27:26

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3 de 3 commentaires pour l'article 139521

Kamelwww  (France)  |Mardi 07 Mars 2017 à 22h 42m |           
هذا النفر مرزوق يبحث عن مكان له في الحياة السياسية، لكنه كل مرة يثبت أنه لا يفقه شيئا... بورقيبة كان دكتاتورا يا أبله... وأنت تسير على هذا المنهاج... فاتك القطار.
أنت كنت " غشيرا " في سن الواحد والعشرين، فلا تتجنى على الشباب التونسي ، فهم في هذا السن أذكى وأنجع منك حتى وقد تجاوزت الخمسين.

Maxii Melinoss  (Tunisia)  |Mardi 07 Mars 2017 à 22h 41m |           
ومازلت غشير الى اليوم ومهوس بالكرسي
الله لا يوصلك ليه

Ali Amri  (Tunisia)  |Mardi 07 Mars 2017 à 22h 41m | Par           
البورقيبية بالنسبة له ماع ون صنعو فقط تماما كما ذهب لأضرحة الاولياء للتبرك .شخصية غريبة "عثة باتم معنى الكلمة" ا



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