مذيعة القناة الوطنية تحرج محسن مرزوق وتتركه في التسلل

ووقع الأمين العام لحركة مشروع تونس في موقف محرج بعد أن سألته مقدمة البرنامج قائلة " كنت تقول أنك من معارضي الرئيس الراحل حبيب بورقيبة واليوم تقول أنك بورقيبي".
سؤال مذيعة القناة الوطنية جعل محسن مرزوق في التسلل قائلا " عندما كنت أعارض بورقيبة كان عمري 20 سنة وكنت غشير صغير مع مجموعة من الغشاشر أما اليوم فالزمن تغيّر وأعتبر بورقيبة فكر وجب تطويره والاقتداء به".
Publié le:2017-03-07 22:27:26
Par:David Gaullier (Tunisia )
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