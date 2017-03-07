مذيعة القناة الوطنية تحرج محسن مرزوق وتتركه في التسلل

Mardi 07 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-07 22:27:26

- استضافت القناة الوطنية مساء الثلاثاء 7 مارس الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق.ووقع الأمين العام لحركة مشروع تونس في موقف محرج بعد أن سألته مقدمة البرنامج قائلة " كنت تقول أنك من معارضي الرئيس الراحل حبيب بورقيبة واليوم تقول أنك بورقيبي".سؤال مذيعة القناة الوطنية جعل محسن مرزوق في التسلل قائلا " عندما كنت أعارض بورقيبة كان عمري 20 سنة وكنت غشير صغير مع مجموعة من الغشاشر أما اليوم فالزمن تغيّر وأعتبر بورقيبة فكر وجب تطويره والاقتداء به".